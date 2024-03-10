الانجليزية والرشادية .. تعرف على أسعار الليرة الذهب في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News)بلغ سعر الليرة الذهب الانجليزية بوزن 8 غرامات 355 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 314 دينارا اليوم الأحد في الأردن وفقا لما افاد امين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .



وبين ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير"، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.



ووصلت سعر الاونصة الآن الى نحو 2179 دولارا في التداولات العالمية .

واستقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن بعد ان شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الماضية .