(MENAFN
) في مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس، توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى توافق ووافقوا على اتفاقية ميزانية حاسمة، مما يحول دون إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية الذي كان يمكن أن يؤدي إلى إغلاق العديد من الوكالات والأقسام في جميع أنحاء البلاد, وحصلت الاتفاقية الثنائية الجانب، بقيمة 467.5 مليار دولار، على موافقة كل من الأحزاب الديمقراطية والجمهورية، على الرغم من أن بعض أعضاء الحزب الجمهوري عبروا عن تحفظات بشأن بعض الإنفاق, وفي وقت سابق من الأسبوع، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون الاتفاقية يوم الأربعاء، مما يؤكد الجهد المشترك لتجنب إغلاق حكومي محتمل.
كما تم تخصيص الحزمة الميزانية الموافق عليها تمويلًا للوزارات والوكالات الحكومية الحيوية، بما في ذلك الزراعة، والعدالة، والداخلية، والنقل، والإسكان، وشؤون المحاربين القدامى، والتجارة، والطاقة, وتضمن هذا الموافقة الفورية بقاء هذه الوزارات في العمل، مما يحول دون ما تشير الولايات المتحدة إليه بـ "سيناريو الإغلاق"، والذي يمكن أن يعطل الخدمات والوظائف الأساسية.
كذلك رحب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بالموافقة كمرحلة هامة نحو مرور الميزانية الكاملة للسنة المالية, وأشاد بالتعاون الثنائي، مؤكدًا الأثر الإيجابي للاتفاقية على مختلف قطاعات المجتمع, وأكد شومر أنه على الرغم من التقسيمات السياسية، فإن الحزمة الثنائية الجانب تظهر التزامًا بخدمة مصالح الأسر والمحاربين القدامى ورجال الإطفاء والمزارعين والأطراف الأخرى المعنية.
في حين يعكس مرور الاتفاقية الميزانية بنجاح جهدًا مشتركًا من قبل القوانين لمعالجة الاحتياجات المالية الحرجة وتجنب العواقب التشويشية لإغلاق الحكومة, ومن خلال تأمين الدعم الثنائي، أظهر المصنعون قدرتهم على التعامل مع الاختلافات وتقديم الأولوية لرفاهية الأمة.
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