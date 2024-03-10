الأسواق المالية تنخفض بعد تحقيق أرقام قياسية متفاوتة

(MENAFN
) انخفضت الأسواق المالية يوم الجمعة الموافق 8 مارس, بعد تحقيق أرقام قياسية، حيث شهدت كل من مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفاضًا, وجاء هذا الانقلاب بعد فترة من ارتفاع أسهم شركات الرقائق، التي ساهمت في الأرقام القياسية الأخيرة للسوق, وجاء الانخفاض متزامنًا مع إصدار بيانات اقتصادية متفاوتة، بما في ذلك إنشاء وظائف أفضل من المتوقع وزيادات غير متوقعة في معدل البطالة.
كما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500عند نحو 0.65 بالمئة عند 5,123.69 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.16 في المئة إلى 16,085.11 نقطة, وشهد مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا متواضعًا بنسبة 0.18 في المئة إلى 38,722.69 نقطة, وعلى مدار الأسبوع، شهدت المؤشرات الرئيسية أداءًا متفاوتًا، مع انخفاضات طفيفة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي.
كذلك أظهرت البيانات الأخيرة من مكتب الإحصاء العملياتي التابع لوزارة العمل الأمريكية صورة معقدة لسوق العمل, و شهد شهر فبراير زيادة قوية في عدد الوظائف الجديدة بقرابة 275,000 وظيفة في قطاع غير الزراعي، تجاوزت التوقعات، ارتفع معدل البطالة أيضًا بشكل غير متوقع, بالإضافة إلى ذلك، تباطأ نمو الأجور، مما يشير إلى إمكانية تباطؤ في اقتصاد الولايات المتحدة ويثير التكهنات حول احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو.
في حين تناول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يقترب من نقطة يمكن أن يكون فيها واثقًا كافيًا في الانخفاض التضخمي للنظر في تعديل أسعار الفائدة إلى الأسفل, وتوجه الإشارات الاقتصادية المتباينة الى المستثمرين بمراقبة عن كثب لإجراءات الفيدرالي المستقبلية وتأثيرها المحتمل على ديناميات السوق.
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