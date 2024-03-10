آبل وإبيك غيمز تحلان النزاع بشأن المنافسة في متجر التطبيقات الأوروبي

(MENAFN
) توصلت آبل وإبيك غيمز إلى اتفاقية هامة بشأن الخلاف المستمر بينهما بشأن المنافسة في متجر التطبيقات الأوروبي, وقامت آبل بتغيير موقفها، مما يسمح لإبيك غيمز بإنشاء متجر تطبيقات على آيفون في أوروبا ينافس مباشرة متجر التطبيقات الخاص بآبل, وهذا التطور هو لحظة حاسمة في صراع بين عملاقي التكنولوجيا هذين ويعتبر اختبارًا للتشريعات الجديدة التي تحكم المنصات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
كما قال متحدث باسم آبل عبر البريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس، معربًا عن إشادتهم بمحادثات جادة مع إبيك غيمز، وأن هذا الأخير التزم باتباع التشريعات، بما في ذلك تلك الموضحة في قانون الأسواق الرقمية "دي إم إيه", وهذا الإطار التشريعي، الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الموافق 7 مارس، يفرض على الشركات التكنولوجية الكبرى، بما في ذلك آبل، فتح منصاتها لتعزيز المنافسة.
كذلك تم إعادة إبيك سويدين إيه بي إلى برنامج تطوير آبل، مما يشير إلى تسوية النزاع, وتهدف تشريعات دي إم إيه إلى إنشاء ميدان متساوٍ في الأسواق الرقمية، وتعزيز المنافسة واختيار المستهلكين, وأشاد تيم سويني، الرئيس التنفيذي لإبيك غيمز، بهذا التطور كانت "انتصارًا هامًا لسيادة القانون في أوروبا، وللجنة الأوروبية، ولحرية المطورين على مستوى العالم", وتؤكد هذه القرار على أهمية الرقابة التنظيمية في ضمان سوق رقمية عادلة ومنافسة.
في حين اتسع النزاع بين إبيك غيمز وآبل في وقت سابق من الأسبوع عندما أعلنت إبيك عن نيتها إطلاق متجر تطبيقات بديل لأجهزة "آي أوه إس"، مما دفع آبل إلى منع المبادرة, وفي 2 مارس، قامت آبل بتعليق حساب المطور لإبيك، مما عرقل قدرة إبيك على إدخال متجرها على أجهزة آبل, ومع هذا القرار، يمكن لكلا الطرفين الآن التركيز على الامتثال للإطار التنظيمي أثناء تنقل المنافسة في السوق الرقمية, ويضع هذا الحل سابقة للنزاعات المستقبلية ويسلط الضوء على أهمية الرقابة التنظيمية في تعزيز الابتكار والمنافسة في صناعة التكنولوجيا.
MENAFN10032024000045015682ID1107957157
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.