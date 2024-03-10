الارتفاع أسعار الكاكاو يؤثر على صناعة الشوكولاتة عالمياً

(MENAFN
) تجارة الشوكولاتة، المعروفة كواحدة من أسرع القطاعات نموًا في صناعة الأغذية العالمية، اكتسبت شعبية هائلة بين المستهلكين، محولة الشوكولاتة إلى سلعة مرغوبة داخل مجالات الأعمال والتجارة, وبقيمة تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا، استطاع هذا القطاع اللذيذ أن يأسر أذواق المستهلكين على مستوى العالم، دافعًا بذلك عن نموه وأهميته في السوق.
كما واجهت صناعة الشوكولاتة التي كانت سابقًا مزدهرة, تحديات كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار الكاكاو إلى مستويات لم تسبق لها مثيل شرائط جوية غير مواتية، منذ عام 2023 حتى الوقت الحاضر، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأمراض المتعلقة بالعفن، دمرت محاصيل الكاكاو في غرب أفريقيا، المنطقة المسؤولة عن إنتاج ثلثي كمية الكاكاو في العالم، مما أثار مخاوف حول سلسلة التوريد العالمية للشوكولاتة.
كذلك تشير البيانات من البورصة القارية، كما ذكرته وكالة بلومبرج، إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار العقود الآجلة للكاكاو، حيث ارتفعت من 2500 دولار للطن المتري في بداية يناير 2023 إلى 6000 دولار بنهاية فبراير 2024, وهذا الارتفاع الضعفي في تكلفة حبوب الكاكاو، المكون الأساسي في صناعة الشوكولاتة، يطرح تحديات كبيرة أمام مصنعي الشوكولاتة في جميع أنحاء العالم.
في حين يتوقع العديد من أصحاب المصلحة في الصناعة أن التحديات التي تواجه قطاع الشوكولاتة لم تنته بعد، حيث لا يظهر الارتفاع المستمر في أسعار حبوب الكاكاو أي علامات على التباطؤ, والتعطيلات المستمرة في إنتاج الكاكاو في غرب أفريقيا نتيجة لظروف جوية غير مواتية تزيد من المخاوف، مما دفع المنتجين الرئيسيين إلى البحث عن حلول مبتكرة للتصدي لتزايد تكاليف المواد الخام.
وردًا على هذه التحديات، يُجبر مصنعو الشوكولاتة على التكيف مع المنظر المتغير، والبحث عن استراتيجيات للتنقل في الارتفاع غير المسبوق في أسعار الكاكاو مع ضمان استدامة عملياتهم. على الرغم من التحديات الكبيرة التي تنتظرهم، فإن صمود الصناعة وقدرتها على التكيف تظهر إصرارًا على تحمل الصعاب والحفاظ على مكانة الشوكولاتة المحبوبة في السوق العالمية.
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