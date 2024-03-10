الهند تتم اتفاق اقتصادي مع مجموعة من أربع دول أوروبية

(MENAFN
) الهند على شفا إتمام اتفاق اقتصادي مع مجموعة من أربع دول أوروبية بعد ما يقرب من 16 عامًا من المفاوضات، ووفقًا لمصادر مطلعة على الوضع, الاتفاق، المتوقع أن يُبت فيه بحلول اليوم الأحد بتاريخ 10 مارس، ويهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الهند وأعضاء الجمعية التجارية الأوروبية الحرة وتحديدًا سويسرا والنرويج وآيسلندا وليختنشتاين.
كما تتفائل نيودلهي بالفوائد الاقتصادية المحتملة، وتتوقع أن تصل الاستثمارات من دول الجمعية التجارية الأوروبية الحرة إلى 100 مليار دولار على مدى 15 عامًا, ويهدف هذا الاستثمار الكبير إلى استغلال السوق المتنامية في الهند، التي تضم سكانًا يبلغ عددهم 1.4 مليار نسمة ونمو اقتصادي قوي.
كذلك يأتي الاتفاق المنتظر مع الجمعية بعد الصفقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها الهند مع أستراليا والإمارات العربية المتحدة, وأشار المسؤولون إلى أن المفاوضات مع المملكة المتحدة تقترب من الانتهاء، متماشية مع الهدف الطموح لرئيس الوزراء ناريندرا مودي من تحقيق مليار دولار في صادرات الهند بحلول عام 2030.
في حين تأسست الجمعية التجارية الأوروبية الحرة في عام 1960 كموازنة للاتحاد الأوروبي، وتحتل مكانة بارزة في التجارة العالمية, وتصنف كعاشر أكبر تاجر للسلع وخامس أكبر تاجر للخدمات, ومع حوالي 30 اتفاقية تجارية تمتد عبر 40 دولة ومنطقة خارج الاتحاد الأوروبي، وتلعب الجمعية دورًا حاسمًا في تسهيل العلاقات الاقتصادية الدولية.
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