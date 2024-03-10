أوبن إيه آي تعلن عودة سام ألتمان لدوره الرئيسي في تطوير برنامج "تشات جي بي تي"

(MENAFN
) أعلنت "أوبن إيه آي" بشكل كبير يوم الجمعة الموافق 8 مارس, بشأن مجلس إدارتها، مما يشير إلى عودة إلى الاستقرار بعد أزمة إدارية حديثة, وبشكل ملحوظ، استأنف المؤسس المشارك سام ألتمان، المعترف به لدوره الرئيسي في تطوير برنامج الذكاء الاصطناعي الثوري "تشات جي بي تي" موقعه في المجلس, ويأتي هذا الإجراء بعد حدوث حدث هائل منذ أربعة أشهر شهده انتهاك فجائي لدور ألتمان بسبب مخاوف من الشفافية.
كما كشفت أوبن إيه آي عن تعيين 3 أعضاء جدد في المجلس بجانب إعادة تعيين ألتمان: سو ديسموند-هيلمان، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة بيل وميليندا جيتس؛ نيكول سليجمان، التي شغلت سابقاً منصب الرئيس في سوني في الولايات المتحدة؛ وفيدي سيمو، الرئيس السابق لـ إنستاكارت وتطبيق فيسبوك المحمول.
كذلك أثر قرار إقالة ألتمان في منتصف نوفمبر على الشركة، مما أثار احتجاجات من المسؤولين والموظفين على حد سواء, ومع ذلك، تمت إعادة ألتمان في فترة قصيرة بالتزامن مع تزايد الدعم لقيادته داخل المنظمة, ورداً على الأزمة، عقدت أوبن إيه آي مكتب ويلمرهال المحامي المستقل للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى إقالة ألتمان, وخلصت نتائجهم، التي كشفتها أوبن إيه آي في بيان، إلى أن أفعال ألتمان لم تبرر إزالته, وبدلاً من ذلك، حدد المكتب تدهور الثقة بين ألتمان والمجلس السابق كمحرك لأحداث 17 نوفمبر.
في حين يؤكد إعادة تشكيل المجلس مع عودة ألتمان وإضافة أعضاء جدد التزام أوبن إيه آي بإعادة بناء الثقة والاستقرار داخلياً, ومع استمرار الشركة في عملها الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي، يمثل هذا إعادة هيكلة القيادة خطوة مهمة في رحلتها.
MENAFN10032024000045015682ID1107957147
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.