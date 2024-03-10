حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- العاشر من مارس:
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1979 - الدفعة الأولى من الشباب الكويتيين تبدأ الالتحاق بالوحدات العسكرية إيذانا ببدء الخدمة العسكرية الإلزامية لتلقي التدريبات اللازمة.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن تنظيم سلك القضاء والعمل به.
1996 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يفتتح برج التحرير أحد أهم مشاريع البلاد في مجال الاتصالات وكان حينها أعلى برج في الشرق الأوسط وخامس أعلى برج في العالم ويصل ارتفاعه إلى 372 مترا بتكلفة بلغت نحو 50 مليون دينار كويتي.
1996 - وفاة رائد القراءة والثقافة محمد الرويح عن عمر ناهز 98 عاما ويعود له الفضل في تأسيس أول مكتبة في الكويت أطلق عليها اسم (المكتبة الوطنية) عام 1920.
2003 - دولة الكويت تعلن افتتاح مركز العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين العراقيين في حرب (حرية العراق) التي شنتها قوات التحالف الدولية للإطاحة بنظام صدام حسين بهدف مساعدة الحلفاء والمنظمات الدولية الخاصة وغير الحكومية لتسهيل أعمالها الإنسانية.
2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح مبنى الشيخ سعد العبدالله للطيران العام ويأتي ضمن توجهات الدولة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الحكومي.
2022 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن تشغيل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي تحقيقا لأهداف الشركة الاستراتيجية المستقبلية. (النهاية)
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