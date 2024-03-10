حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- العاشر من مارس:

---------------

1979 - الدفعة الأولى من الشباب الكويتيين تبدأ الالتحاق بالوحدات العسكرية إيذانا ببدء الخدمة العسكرية الإلزامية لتلقي التدريبات اللازمة.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن تنظيم سلك القضاء والعمل به.

1996 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يفتتح برج التحرير أحد أهم مشاريع البلاد في مجال الاتصالات وكان حينها أعلى برج في الشرق الأوسط وخامس أعلى برج في العالم ويصل ارتفاعه إلى 372 مترا بتكلفة بلغت نحو 50 مليون دينار كويتي.

1996 - وفاة رائد القراءة والثقافة محمد الرويح عن عمر ناهز 98 عاما ويعود له الفضل في تأسيس أول مكتبة في الكويت أطلق عليها اسم (المكتبة الوطنية) عام 1920.

2003 - دولة الكويت تعلن افتتاح مركز العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين العراقيين في حرب (حرية العراق) التي شنتها قوات التحالف الدولية للإطاحة بنظام صدام حسين بهدف مساعدة الحلفاء والمنظمات الدولية الخاصة وغير الحكومية لتسهيل أعمالها الإنسانية.

2009 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح مبنى الشيخ سعد العبدالله للطيران العام ويأتي ضمن توجهات الدولة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الحكومي.

2022 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن تشغيل خط الغاز المسال الخامس بمصفاة ميناء الأحمدي تحقيقا لأهداف الشركة الاستراتيجية المستقبلية. (النهاية)