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الدفاع: الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة شهر رمضان المبارك

3/10/2024 4:22:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الوزير الشيخ فهد اليوسف بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذا الشهر الفضيل. (النهاية)

ع ح ك / ا ن د




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