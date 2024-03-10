الدفاع: الإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة شهر رمضان المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الوزير الشيخ فهد اليوسف بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذا الشهر الفضيل. (النهاية)
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