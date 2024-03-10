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الدولار الأمريكي ينخفض إلى 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 335ر0

3/10/2024 4:22:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 11ر0 في المئة إلى مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع اليورو بنسبة 20ر0 في المئة إلى مستوى 335ر0 دينار مقارنة بأسعار الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 83ر0 في المئة إلى مستوى 394ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 26ر0 في المئة إلى مستوى 349ر0 دينار والين الياباني بنسبة 80ر0 في المئة إلى مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

م ك ع / أ ن د



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