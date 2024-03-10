الدولار الأمريكي ينخفض إلى 306ر0 دينار واليورو يرتفع إلى 335ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 11ر0 في المئة إلى مستوى 306ر0 دينار فيما ارتفع اليورو بنسبة 20ر0 في المئة إلى مستوى 335ر0 دينار مقارنة بأسعار الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 83ر0 في المئة إلى مستوى 394ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 26ر0 في المئة إلى مستوى 349ر0 دينار والين الياباني بنسبة 80ر0 في المئة إلى مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
م ك ع / أ ن د
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