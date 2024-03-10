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أسعار الذهب تبلغ مستوى قياسيا عند 2179 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

3/10/2024 4:22:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- بلغت أسعار الذهب في السوق العالمي مستوى قياسيا عند 2179 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي محققة زيادة قدرها 4 في المئة.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الذهب اقترب إلى مستوى 2200 دولار للأونصة في منتصف تداولات الأسبوع الماضي مدفوعا بتوقعات قوية حول قرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية وانتهاء نهج التشديد المالي الذي اتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) منذ حوالي عامين.
وأضاف التقرير أن ما عزز أسعار الذهب هو استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط لاسيما العمليات العسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مما يهدد التجارة العالمية وبالتالي لجوء الكثير من المستثمرين والمضاربين الى المعدن الأصفر كملاذ آمن ضد المخاطر.
وأوضح أن أسعار العقود الأجلة للذهب (تسليم أبريل) ارتفعت بنسبة 95ر0 في المئة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2185 دولارا للأونصة وجاء ذلك بالتزامن مع استقرار قيمة صرف العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى وانخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4 في المئة.
وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ألمح الأسبوع الماضي إلى قرب انتهاء فترة التشديد المالي مع حلول شهر يونيو المقبل مما يزيد من جاذبية الأصول الاستثمارية وعلى رأسها الذهب.
وبين أن المحللين سيراقبون عن كثب التقارير التي ستصدر الأسبوع الجاري حول معدلات التضخم وأداء سوق التجزئة الأمريكي ومؤشر ثقة المستهلك وأرقام الإنتاج الصناعي وكلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على تداولات الذهب خلال الفترة المقبلة.
وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 350ر21 دينار (نحو 65 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 590ر19 دينار (نحو 60 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 285 دينارا (نحو 870 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / أ ن د




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