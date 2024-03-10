السنغال .. انطلاق الحملة الانتخابية لاختيار رئيس جديد للبلاد وسط آمال بتجاوز الأزمة السياسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من مصطفى المريني
(تقرير) الرباط - 10 - 3 (كونا) -- بدأت صباح اليوم الأحد الحملة الانتخابية في السنغال لاختيار رئيس جديد للبلاد وسط آمال بتجاوز الأزمة السياسية التي اندلعت عقب إرجاء الاقتراع الذي كان مقررا في 25 من شهر فبراير الماضي.
وتأتي الحملة الانتخابية تمهيدا لإجراء الاقتراع الرئاسي المقرر في 24 مارس الجاري بعدما ألزم المجلس الدستوري السلطات التنفيذية بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ماكي صال في الثاني من إبريل المقبل.
وأصدر الرئيس صال مرسوما نشرته وكالة الأنباء السنغالية يوم الخميس الماضي بإعطاء الانطلاقة الرسمية لحملة الانتخابات الرئاسية التي تستمر طبقا لقرارات المجلس الدستوري من منتصف ليلة السبت (9 مارس) وتنتهي عند منتصف ليلة الجمعة (22 مارس) المقبل.
وتجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 مارس ويشارك فيها 19 مرشحا وفقا للقائمة التي صادق عليها المجلس الدستوري في وقت سابق ما يضع المرشحين أمام ثمانية أيام فقط لاقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية ورؤاهم بدلا من 21 يوما المنصوص عليها في القانون الانتخابي بعد تقليص الحملة الانتخابية بسبب "الظروف الطارئة".
وبين المرشحين يوجد كل من الوزير الأول السابق أمادو با الذي قدم استقالته من الحكومة ليتفرغ للانتخابات وإدريسا سيك ممثل ائتلاف (بينو بوك ياكار) الحليف في السلطة والوزير الأول السابق وخليفة سار العمدة السابق لمدينة دكار وديثي فال وهو مرشح ائتلاف (ديثيي فال رئيسا).
وعلى وقع إنهاء الجدل السياسي في السنغال رحب الاتحادان الإفريقي والأوربي إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخطوة بعد تحديد موعد الاقتراع الرئاسي حيث أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن ترحيبه بما وصفه "نهاية الأزمة السياسية في السنغال".
وأشاد الرئيس الموريتاني في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية أمس السبت ب "تجذر الديمقراطية في السنغال وصلابة مؤسساته” داعيا جميع المرشحين والأطراف الأخرى في السنغال بما في ذلك المجتمع المدني إلى العمل على تعزيز هذه الآلية البناءة لإجراء انتخابات "حرة وشفافة وهادئة".
بدورها أعربت الناطق باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي في بيان سابق عن ترحيب الاتحاد الأوربي بقرارات المجلس الدستوري والرئاسة السنغالية وإشادتهه بالتجربة الديمقراطية وسيادة القانون في السنغال داعية إلى القيام بحملة انتخابية سليمة وإجراء انتخابات "نزيهة وشفافة".
من جهته قال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عقب الخطوة الرئاسية السنغالية بإعلان موعد إجراء الانتخابات إن "الولايات المتحدة تؤكد وقوفها مع شعب السنغال ودعمها للديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة".
وانتفض الشارع السنغالي أخيرا لتشهد البلاد أزمة سياسية إثر إصدار الرئيس ماكي صال مرسوما يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير الماضي عشرة أشهر إضافية وسط مطالبات بالالتزام بالأجندة الانتخابية في موعدها.
وبالرغم من إعلان صال في خطاب التأجيل آنذاك بأن دواعيه هي "إجراء حوار وطني شامل لتقييم المسار الديمقراطي في البلاد وتحصيل التوافق اللازم بين فرقاء الأزمة السياسية" وأنه "سيفي بوعده بعدم الترشح احتراما للدستور الذي يحدد ولاية الرئيس في عهدتين" إلا ان الشارع السنغالي لم يقتنع بدواعي رئيسه تأجيل الانتخابات.
وخرجت مظاهرات حاشدة في السنغال واحتجاجات واسعة تدعو إلى المحفاظة على التقليد الديمقراطي الذي دأب عليه السنغاليون منذ عام 1963 والذي يقضي بدعوة الناخبين بشكل دوري ومنتظم إلى اختيار من يحكمهم في إطار انتخابات تشريعية ورئاسية تحظى بأكبر قدر من النزاهة والشفافية إقليميا ودوليا.
وتعتبر السنغال من البلدان "النادرة" في القارة الإفريقية التي تجري فيها انتخابات تشريعية ورئاسية بشكل دوري ومنتظم منذ سيتنيات القرن الماضي ما جعل المراقبين يصنفونها ضمن "التجارب الديمقراطية القليلة الناجحة" في محيطها الإقليمي.
وعلى خلاف جاراتها استطاعت السنغال المحافظة على التداول السلمي للسلطة والصمود في وجه "الانقلابات" التي عمت المنطقة وأطاحت بتجارب ناشئة فيما حافظت دكار على تجربتها الديمقراطية بالرغم من الهزات التي اعترتها وذلك بفضل وجود قواعد أساسية لنجاح البناء الديمقراطي مثل التعددية السياسية النشطة والمجتمع المدني اليقظ والصحافة الحرة.
وفي قراءة للساحة السياسية يمكن القول بأن هذه الصورة "الناصعة" باتت في الأعوام القليلة الماضية عرضة للاهتزاز بسبب بروز حالة من "التقاطب السياسي الحاد" بين شخصيات وأحزاب تخفي "أطماع" للاستئثار بالسلطة والتحكم في المشهد السياسي وصولا إلى الانحراف بالنظام السياسي في البلاد.
وبدأت ملامح الانحراف في النظام السياسي بالبرزو من خلال صراع بين السلطة والمعارضة وظفت فيه أدوات القضاء والإدارة لتصفية حسابات سياسية بهدف قطع الطريق عن وصول معارضين وزعامات سياسية جديدة إلى السلطة في ظل صعود أسهمها في بورصة الرأي العام ما أدى إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات في الشارع.
ولعل قضية المعارض عثمان سونكو التي ما تزال تداعياتها تتفاعل في المشهد السياسي أفصح مثال في هذه الأزمة بل يكمن اعتبارها مظهرا كاشفا لأبعاد الصراع حول النفوذ الأجنبي في البلاد.
وأصبح هذا الصراع يقسم النخبة السياسية السنغالية إلى فسطاطين .. فهل سيتمكن الفرقاء السياسيون السنغاليون من تجاوز خلافاتهم في أفق تحديد موعد للانتخابات الرئاسية لتستأنف بلاد الرئيس الشاعر سيدار سنغور عزفها الديمقراطي الفريد في المنطقة؟.(النهاية) م ر ي / م ج ب
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