السنغال .. انطلاق الحملة الانتخابية لاختيار رئيس جديد للبلاد وسط آمال بتجاوز الأزمة السياسية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من مصطفى المريني

(تقرير) الرباط - 10 - 3 (كونا) -- بدأت صباح اليوم الأحد الحملة الانتخابية في السنغال لاختيار رئيس جديد للبلاد وسط آمال بتجاوز الأزمة السياسية التي اندلعت عقب إرجاء الاقتراع الذي كان مقررا في 25 من شهر فبراير الماضي.

وتأتي الحملة الانتخابية تمهيدا لإجراء الاقتراع الرئاسي المقرر في 24 مارس الجاري بعدما ألزم المجلس الدستوري السلطات التنفيذية بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ماكي صال في الثاني من إبريل المقبل.

وأصدر الرئيس صال مرسوما نشرته وكالة الأنباء السنغالية يوم الخميس الماضي بإعطاء الانطلاقة الرسمية لحملة الانتخابات الرئاسية التي تستمر طبقا لقرارات المجلس الدستوري من منتصف ليلة السبت (9 مارس) وتنتهي عند منتصف ليلة الجمعة (22 مارس) المقبل.

وتجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 مارس ويشارك فيها 19 مرشحا وفقا للقائمة التي صادق عليها المجلس الدستوري في وقت سابق ما يضع المرشحين أمام ثمانية أيام فقط لاقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية ورؤاهم بدلا من 21 يوما المنصوص عليها في القانون الانتخابي بعد تقليص الحملة الانتخابية بسبب "الظروف الطارئة".

وبين المرشحين يوجد كل من الوزير الأول السابق أمادو با الذي قدم استقالته من الحكومة ليتفرغ للانتخابات وإدريسا سيك ممثل ائتلاف (بينو بوك ياكار) الحليف في السلطة والوزير الأول السابق وخليفة سار العمدة السابق لمدينة دكار وديثي فال وهو مرشح ائتلاف (ديثيي فال رئيسا).

وعلى وقع إنهاء الجدل السياسي في السنغال رحب الاتحادان الإفريقي والأوربي إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الخطوة بعد تحديد موعد الاقتراع الرئاسي حيث أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن ترحيبه بما وصفه "نهاية الأزمة السياسية في السنغال".

وأشاد الرئيس الموريتاني في بيان نشرته وكالة الأنباء الموريتانية أمس السبت ب "تجذر الديمقراطية في السنغال وصلابة مؤسساته” داعيا جميع المرشحين والأطراف الأخرى في السنغال بما في ذلك المجتمع المدني إلى العمل على تعزيز هذه الآلية البناءة لإجراء انتخابات "حرة وشفافة وهادئة".

بدورها أعربت الناطق باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي في بيان سابق عن ترحيب الاتحاد الأوربي بقرارات المجلس الدستوري والرئاسة السنغالية وإشادتهه بالتجربة الديمقراطية وسيادة القانون في السنغال داعية إلى القيام بحملة انتخابية سليمة وإجراء انتخابات "نزيهة وشفافة".

من جهته قال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية عقب الخطوة الرئاسية السنغالية بإعلان موعد إجراء الانتخابات إن "الولايات المتحدة تؤكد وقوفها مع شعب السنغال ودعمها للديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة".

وانتفض الشارع السنغالي أخيرا لتشهد البلاد أزمة سياسية إثر إصدار الرئيس ماكي صال مرسوما يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير الماضي عشرة أشهر إضافية وسط مطالبات بالالتزام بالأجندة الانتخابية في موعدها.

وبالرغم من إعلان صال في خطاب التأجيل آنذاك بأن دواعيه هي "إجراء حوار وطني شامل لتقييم المسار الديمقراطي في البلاد وتحصيل التوافق اللازم بين فرقاء الأزمة السياسية" وأنه "سيفي بوعده بعدم الترشح احتراما للدستور الذي يحدد ولاية الرئيس في عهدتين" إلا ان الشارع السنغالي لم يقتنع بدواعي رئيسه تأجيل الانتخابات.

وخرجت مظاهرات حاشدة في السنغال واحتجاجات واسعة تدعو إلى المحفاظة على التقليد الديمقراطي الذي دأب عليه السنغاليون منذ عام 1963 والذي يقضي بدعوة الناخبين بشكل دوري ومنتظم إلى اختيار من يحكمهم في إطار انتخابات تشريعية ورئاسية تحظى بأكبر قدر من النزاهة والشفافية إقليميا ودوليا.

وتعتبر السنغال من البلدان "النادرة" في القارة الإفريقية التي تجري فيها انتخابات تشريعية ورئاسية بشكل دوري ومنتظم منذ سيتنيات القرن الماضي ما جعل المراقبين يصنفونها ضمن "التجارب الديمقراطية القليلة الناجحة" في محيطها الإقليمي.

وعلى خلاف جاراتها استطاعت السنغال المحافظة على التداول السلمي للسلطة والصمود في وجه "الانقلابات" التي عمت المنطقة وأطاحت بتجارب ناشئة فيما حافظت دكار على تجربتها الديمقراطية بالرغم من الهزات التي اعترتها وذلك بفضل وجود قواعد أساسية لنجاح البناء الديمقراطي مثل التعددية السياسية النشطة والمجتمع المدني اليقظ والصحافة الحرة.

وفي قراءة للساحة السياسية يمكن القول بأن هذه الصورة "الناصعة" باتت في الأعوام القليلة الماضية عرضة للاهتزاز بسبب بروز حالة من "التقاطب السياسي الحاد" بين شخصيات وأحزاب تخفي "أطماع" للاستئثار بالسلطة والتحكم في المشهد السياسي وصولا إلى الانحراف بالنظام السياسي في البلاد.

وبدأت ملامح الانحراف في النظام السياسي بالبرزو من خلال صراع بين السلطة والمعارضة وظفت فيه أدوات القضاء والإدارة لتصفية حسابات سياسية بهدف قطع الطريق عن وصول معارضين وزعامات سياسية جديدة إلى السلطة في ظل صعود أسهمها في بورصة الرأي العام ما أدى إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات في الشارع.

ولعل قضية المعارض عثمان سونكو التي ما تزال تداعياتها تتفاعل في المشهد السياسي أفصح مثال في هذه الأزمة بل يكمن اعتبارها مظهرا كاشفا لأبعاد الصراع حول النفوذ الأجنبي في البلاد.

وأصبح هذا الصراع يقسم النخبة السياسية السنغالية إلى فسطاطين .. فهل سيتمكن الفرقاء السياسيون السنغاليون من تجاوز خلافاتهم في أفق تحديد موعد للانتخابات الرئاسية لتستأنف بلاد الرئيس الشاعر سيدار سنغور عزفها الديمقراطي الفريد في المنطقة؟.(النهاية) م ر ي / م ج ب