الداخلية: الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة رمضان المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم وذلك اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر شعبان لعام 1445 هجري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن هذا القرار جاء بناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. (النهاية)
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