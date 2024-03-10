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الداخلية: الإفراج عن أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بمناسبة رمضان المبارك

3/10/2024 4:22:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 3 (كونا) -- أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بالتوقيف الانضباطي اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم وذلك اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر شعبان لعام 1445 هجري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن هذا القرار جاء بناء على تعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. (النهاية)

ح م د / ع ع ح




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