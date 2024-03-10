جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط برتبة رائد في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بمقتل ضابط برتبة رائد من قوات الكوماندوز في قطاع غزة.
وأوضحت هيئة البث العبرية، في بيان فجر اليوم الأحد، أن القتيل البالغ من العمر 43 عامًا، شغل منصب قائد فيلق تدريب الكوماندوز، وأصيب بجروح خطيرة الجمعة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وفاته.
وأقر جيش الاحتلال بمقتل 588 جنديا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و248 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، بالإضافة لإصابة 3067 جنديا منذ بَدْء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 482 منهم بالخطرة، و811 إصابة متوسطة، و1774 إصابة طفيفة.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس والخمسين بعد المئة على التوالي، مخلفًا 30960 شهيدَا فلسطينيَا، فضلا عن 72524 جريحَا منذ السابع من تشرين الأول الماضي في حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
10/03/2024 10:42:30
MENAFN10032024000117011021ID1107957094
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