جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط برتبة رائد في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بمقتل ضابط برتبة رائد من قوات الكوماندوز في قطاع غزة.

وأوضحت هيئة البث العبرية، في بيان فجر اليوم الأحد، أن القتيل البالغ من العمر 43 عامًا، شغل منصب قائد فيلق تدريب الكوماندوز، وأصيب بجروح خطيرة الجمعة في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وفاته.

وأقر جيش الاحتلال بمقتل 588 جنديا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، و248 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، بالإضافة لإصابة 3067 جنديا منذ بَدْء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 482 منهم بالخطرة، و811 إصابة متوسطة، و1774 إصابة طفيفة.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس والخمسين بعد المئة على التوالي، مخلفًا 30960 شهيدَا فلسطينيَا، فضلا عن 72524 جريحَا منذ السابع من تشرين الأول الماضي في حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

10/03/2024 10:42:30