Sunday, 10 March 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


17 هدفا في الجولة 14 بدوري المحترفين

3/10/2024 4:22:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا) - واصل فريق الحسين صدارة الدوري الأردني للمحترفين، بعد فوزه على الرمثا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البطولة، حيث شهدت الجولة تسجيل 17 هدفا.
وكان الحكم أنهى المباراة عند الدقيقة 78 بسبب تناقص عدد لاعبي فريق الرمثا إلى أقل من 7 لاعبين، فيما أحرز أهداف اللقاء محمود مرضي في الدقيقتين (5 و 45)، وعبد العزيز انداي د.(8 و 61)، وسيف الدين درويش د.68.
وأسفرت نتائج الجولة، عن تغلب السلط على ضيفه شباب الأردن 2-1، وافتتح الضيوف التسجيل عبر أحمد صبرة د.41، ليأتي الرد من أصحاب الأرض عبر عبدالله ذيب د.56 ومحمد زريقات د.61.
وحقق الأهلي فوزاً على مستضيفه سحاب بهدف نظيف، حمل إمضاء ماهر الشحري د.20، فيما تعادل شباب العقبة مع الجليل دون أهداف.
وتفوق الوحدات على ضيفه مغير السرحان 2-1، وحملت أهداف أصحاب الأرض إمضاء شوقي القزعة د.43، وبيرنارد هنري د. 73، فيما أحرز محمد أبو ذهب د.61، هدف الضيوف الوحيد.
وحقق الفيصلي فوزاً عريضا على مستضيفه معان بخمسة أهداف دون رد، جاءت عن طريق يوسف أبو جلبوش د.11، ورونالد وانجا د.(47 و58), وعارف الحاج د.72، وبكر كلبونة د.90.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 40 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 33، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 19، شباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، السلط 13، الأهلي 12، الجليل 11، سحاب 9.
--(بترا)
خ خ /اص
10/03/2024 10:29:14

MENAFN10032024000117011021ID1107957093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث