17 هدفا في الجولة 14 بدوري المحترفين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا) - واصل فريق الحسين صدارة الدوري الأردني للمحترفين، بعد فوزه على الرمثا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البطولة، حيث شهدت الجولة تسجيل 17 هدفا.
وكان الحكم أنهى المباراة عند الدقيقة 78 بسبب تناقص عدد لاعبي فريق الرمثا إلى أقل من 7 لاعبين، فيما أحرز أهداف اللقاء محمود مرضي في الدقيقتين (5 و 45)، وعبد العزيز انداي د.(8 و 61)، وسيف الدين درويش د.68.
وأسفرت نتائج الجولة، عن تغلب السلط على ضيفه شباب الأردن 2-1، وافتتح الضيوف التسجيل عبر أحمد صبرة د.41، ليأتي الرد من أصحاب الأرض عبر عبدالله ذيب د.56 ومحمد زريقات د.61.
وحقق الأهلي فوزاً على مستضيفه سحاب بهدف نظيف، حمل إمضاء ماهر الشحري د.20، فيما تعادل شباب العقبة مع الجليل دون أهداف.
وتفوق الوحدات على ضيفه مغير السرحان 2-1، وحملت أهداف أصحاب الأرض إمضاء شوقي القزعة د.43، وبيرنارد هنري د. 73، فيما أحرز محمد أبو ذهب د.61، هدف الضيوف الوحيد.
وحقق الفيصلي فوزاً عريضا على مستضيفه معان بخمسة أهداف دون رد، جاءت عن طريق يوسف أبو جلبوش د.11، ورونالد وانجا د.(47 و58), وعارف الحاج د.72، وبكر كلبونة د.90.
ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 40 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 33، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 19، شباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، السلط 13، الأهلي 12، الجليل 11، سحاب 9.
--(بترا)
خ خ /اص
10/03/2024 10:29:14
MENAFN10032024000117011021ID1107957093
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