17 هدفا في الجولة 14 بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا) - واصل فريق الحسين صدارة الدوري الأردني للمحترفين، بعد فوزه على الرمثا بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البطولة، حيث شهدت الجولة تسجيل 17 هدفا.

وكان الحكم أنهى المباراة عند الدقيقة 78 بسبب تناقص عدد لاعبي فريق الرمثا إلى أقل من 7 لاعبين، فيما أحرز أهداف اللقاء محمود مرضي في الدقيقتين (5 و 45)، وعبد العزيز انداي د.(8 و 61)، وسيف الدين درويش د.68.

وأسفرت نتائج الجولة، عن تغلب السلط على ضيفه شباب الأردن 2-1، وافتتح الضيوف التسجيل عبر أحمد صبرة د.41، ليأتي الرد من أصحاب الأرض عبر عبدالله ذيب د.56 ومحمد زريقات د.61.

وحقق الأهلي فوزاً على مستضيفه سحاب بهدف نظيف، حمل إمضاء ماهر الشحري د.20، فيما تعادل شباب العقبة مع الجليل دون أهداف.

وتفوق الوحدات على ضيفه مغير السرحان 2-1، وحملت أهداف أصحاب الأرض إمضاء شوقي القزعة د.43، وبيرنارد هنري د. 73، فيما أحرز محمد أبو ذهب د.61، هدف الضيوف الوحيد.

وحقق الفيصلي فوزاً عريضا على مستضيفه معان بخمسة أهداف دون رد، جاءت عن طريق يوسف أبو جلبوش د.11، ورونالد وانجا د.(47 و58), وعارف الحاج د.72، وبكر كلبونة د.90.

ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 40 نقطة، متقدماً عن الفيصلي 33، يليه الوحدات 31، ثم الرمثا وشباب العقبة 19، شباب الأردن 16، مغير السرحان ومعان 14، السلط 13، الأهلي 12، الجليل 11، سحاب 9.

--(بترا)

خ خ /اص

10/03/2024 10:29:14