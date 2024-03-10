البرتغاليون يصوتون في انتخابات برلمانية مبكرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- يتوجه الناخبون البرتغاليون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، في ظل توقعات بعدم وجود فائز محدد.

ووفقا لإذاعة وتلفزيون البرتغال، يحق لنحو 10.8 مليون شخص التصويت، من بينهم عدد كبير من البرتغاليين الذين يعيشون في الخارج، كما سينتخب المواطنون أعضاء البرلمان البالغ عددهم 230 عضوًا.

وأظهرت استطلاعات الرأي التي جرت قبل الانتخابات، تفوق ائتلاف "التحالف الديمقراطي" الذي يمثل يمين الوسط على الحزب الاشتراكي بفارق ضئيل، لكن من غير المتوقع أن يحقق أي منهما الأغلبية المطلقة التي حصل عليها الاشتراكيون مطلع عام 2022.

ومن المرجح أن يضطر المرشحان الرئيسيان "بيدرو نونو سانتوس" من الاشتراكيين، و "لويس مونتينجرو" من التحالف الديمقراطي إلى التوصل إلى اتفاقيات مع الأحزاب الصغيرة لتشكيل الحكومة.

وتمت الدعوة إلى إجراء الانتخابات المبكرة بعد استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق "أنطونيو كوستا".

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

10/03/2024 10:07:17