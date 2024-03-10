البرتغاليون يصوتون في انتخابات برلمانية مبكرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- يتوجه الناخبون البرتغاليون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، في ظل توقعات بعدم وجود فائز محدد.
ووفقا لإذاعة وتلفزيون البرتغال، يحق لنحو 10.8 مليون شخص التصويت، من بينهم عدد كبير من البرتغاليين الذين يعيشون في الخارج، كما سينتخب المواطنون أعضاء البرلمان البالغ عددهم 230 عضوًا.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي جرت قبل الانتخابات، تفوق ائتلاف "التحالف الديمقراطي" الذي يمثل يمين الوسط على الحزب الاشتراكي بفارق ضئيل، لكن من غير المتوقع أن يحقق أي منهما الأغلبية المطلقة التي حصل عليها الاشتراكيون مطلع عام 2022.
ومن المرجح أن يضطر المرشحان الرئيسيان "بيدرو نونو سانتوس" من الاشتراكيين، و "لويس مونتينجرو" من التحالف الديمقراطي إلى التوصل إلى اتفاقيات مع الأحزاب الصغيرة لتشكيل الحكومة.
وتمت الدعوة إلى إجراء الانتخابات المبكرة بعد استقالة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق "أنطونيو كوستا".
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
10/03/2024 10:07:17
MENAFN10032024000117011021ID1107957092
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