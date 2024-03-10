اختتام الدورة السنوية لأعلى هيئة استشارية سياسية في الصين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بكين 10 آذار (بترا) - اختتمت الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين)، أعمالها، اليوم الأحد.
وحضر الرئيس الصيني، شي جين بينغ ، وقادة صينيون آخرون الجلسة في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.
وتمت خلال الجلسة الختامية، الموافقة على قرار بشأن تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وقرار بشأن تقرير حول كيفية التعامل مع مقترحات المستشارين السياسيين منذ الدورة السنوية السابقة، وتقرير حول مراجعة المقترحات الجديدة، وقرار سياسي بشأن الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
كما ألقى رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وانغ هو نينغ، كلمة في الجلسة.
ويتألف المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من الحزب الشيوعي الصيني وجميع الأحزاب الديمقراطية والشخصيات الديمقراطية غير المنتمين إلى الأحزاب والمنظمات الشعبية وممثلي الأقليات القوميات المختلفة والشخصيات من مختلف الأوساط والمواطنين في تايوان وهونغ كونغ وماكاو والمغتربين الصينيين العائدين والشخصيات بالدعوة الخاصة.
وتتضمن الوظائف الأساسية للمجلس الوطني، المشاورة السياسية حول السياسات والمبادئ الهامة للدولة والحكومات المحلية والمسائل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الهامة التي لم تقرر أخيرا، ومناقشة المشكلات الرئيسية التي ظهرت في عملية تنفيذ السياسات المقررة.
وكانت الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، انطلقت أعمالها يوم الاثنين الماضي الموافق 4 آذار الحالي.
-- (بترا)
وز/اص/ب ط
10/03/2024 09:12:03
MENAFN10032024000117011021ID1107957090
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