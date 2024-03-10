اختتام الدورة السنوية لأعلى هيئة استشارية سياسية في الصين

MENAFN - Jordan News Agency)

بكين 10 آذار (بترا) - اختتمت الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين)، أعمالها، اليوم الأحد.

وحضر الرئيس الصيني، شي جين بينغ ، وقادة صينيون آخرون الجلسة في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.

وتمت خلال الجلسة الختامية، الموافقة على قرار بشأن تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وقرار بشأن تقرير حول كيفية التعامل مع مقترحات المستشارين السياسيين منذ الدورة السنوية السابقة، وتقرير حول مراجعة المقترحات الجديدة، وقرار سياسي بشأن الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

كما ألقى رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وانغ هو نينغ، كلمة في الجلسة.

ويتألف المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني من الحزب الشيوعي الصيني وجميع الأحزاب الديمقراطية والشخصيات الديمقراطية غير المنتمين إلى الأحزاب والمنظمات الشعبية وممثلي الأقليات القوميات المختلفة والشخصيات من مختلف الأوساط والمواطنين في تايوان وهونغ كونغ وماكاو والمغتربين الصينيين العائدين والشخصيات بالدعوة الخاصة.

وتتضمن الوظائف الأساسية للمجلس الوطني، المشاورة السياسية حول السياسات والمبادئ الهامة للدولة والحكومات المحلية والمسائل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الهامة التي لم تقرر أخيرا، ومناقشة المشكلات الرئيسية التي ظهرت في عملية تنفيذ السياسات المقررة.

وكانت الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، انطلقت أعمالها يوم الاثنين الماضي الموافق 4 آذار الحالي.

-- (بترا)

وز/اص/ب ط

10/03/2024 09:12:03