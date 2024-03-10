شهداء وجرحى في غارات عنيفة وأحزمة نارية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 10 آذار (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي شهد اليوم الأحد، قصفا عنيفَا جوا وبرا، وسلسلة أحزمة نارية من قبل طائرات الاحتلال الحربية في العدوان المتواصل على القطاع المحاصر لليوم الـ156 على التوالي.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال لمنزل قرب مسجد أبو القمصان بمشروع بيت لاهيا، وانقطاع الاتصالات عن مخيم النصيرات، في حين اندلعت النيران قرب سوق النصيرات وَسْط قطاع غزة جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت المناطق الشرقية لمنطقة الفخاري جَنُوب مدينة خان يونس قصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما استهدف جيش الاحتلال عددا من المنازل في مخيم النصيرات وَسْط القطاع، ووسط بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية مكثفة على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وعلى مناطق المطاحن والزوايدة وجحر الديك شرق دير البلح، وسط القطاع.

والليلة الماضية، سقط شهداء وجرحى جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في دوار الكويت شمالي غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شرق وجنوب مدينة غزة، وشرق دير البلح، وشمال مخيم النصيرات وَسْط القطاع.

واستشهد 5 فلسطينيين مساء أمس السبت، في قصف للاحتلال على دير البلح، وَسْط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بَدْء العدوان على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 30960 شهيدَا، و72524 مصابَا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

10/03/2024 08:49:33