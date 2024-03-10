شهداء وجرحى في غارات عنيفة وأحزمة نارية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 10 آذار (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي شهد اليوم الأحد، قصفا عنيفَا جوا وبرا، وسلسلة أحزمة نارية من قبل طائرات الاحتلال الحربية في العدوان المتواصل على القطاع المحاصر لليوم الـ156 على التوالي.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال لمنزل قرب مسجد أبو القمصان بمشروع بيت لاهيا، وانقطاع الاتصالات عن مخيم النصيرات، في حين اندلعت النيران قرب سوق النصيرات وَسْط قطاع غزة جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت المناطق الشرقية لمنطقة الفخاري جَنُوب مدينة خان يونس قصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.
كما استهدف جيش الاحتلال عددا من المنازل في مخيم النصيرات وَسْط القطاع، ووسط بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية مكثفة على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وعلى مناطق المطاحن والزوايدة وجحر الديك شرق دير البلح، وسط القطاع.
والليلة الماضية، سقط شهداء وجرحى جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في دوار الكويت شمالي غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شرق وجنوب مدينة غزة، وشرق دير البلح، وشمال مخيم النصيرات وَسْط القطاع.
واستشهد 5 فلسطينيين مساء أمس السبت، في قصف للاحتلال على دير البلح، وَسْط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بَدْء العدوان على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 30960 شهيدَا، و72524 مصابَا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
10/03/2024 08:49:33
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