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‫3 إستراتيجيات لممارسة الرياضة بأمان في رمضان

3/10/2024 4:20:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت جينيفر ديكس -المدربة الرياضية في قسم الطب الرياضي ‫لدى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة- إن هناك عددا من ‫المعايير التي يمكن للصائمين تطبيقها في رمضان لممارسة الرياضة بأمان .

‫وتسلط ديكس الضوء على إرشادات يمكنها مساعدة كل من يرغب ‫في المحافظة على تمارينهم الرياضية خلال شهر رمضان.

1- تناول أغذية متوازنة
 ‫أوضحت ديكس أنه من الأهمية بمكان عدم تفويت وجبة السحور، والحرص على تناول ‫وجبات متوازنة. ويجب أن تشتمل وجبتا السحور والإفطار على الكربوهيدرات ‫المعقدة (مثل: الخبز الأسمر) والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

‫وأكدت ديكس ضرورة التركيز على الأغذية التي تسهم في ترطيب الجسم في ‫أوقات الوجبات، وقالت "يجب تجنب الأطعمة المالحة وإدراج الأطعمة التي ‫تحتوي على نسبة عالية من الماء في الوجبات؛ مثل: الفاكهة كالبطيخ والتفاح ‫والكمثرى، والخضروات؛ مثل: الخيار".

2- ترطيب الجسم بكفاءة
 بيّنت ديكس أنه يتوجب على الأفراد شرب المزيد من السوائل أكثر من ‫العادة، وذلك لتجنب الجفاف خلال اليوم، واقترحت تناول ما يصل إلى لتر من ‫الماء في الصباح مع السحور.

بالإضافة إلى الماء، يعدّ الحليب والفواكه من الخيارات الجيدة. أما ‫المشروبات الغنية بالكافيين؛ مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، فهي ‫مدرات للبول ويجب تجنبها قدر الإمكان.

3- المحافظة على برودة الجسم
 ‫‫وأشارت ديكس إلى أنه يجب أخذ حمام بارد في أقرب فرصة ممكنة بعد الانتهاء من ‫التمرين، وقالت "من الجيد أخذ بعض الملابس الإضافية كذلك لتبديل ‫الملابس مباشرة بعد التمارين الرياضية، عوضا عن البقاء في ملابس ‫التمرين، التي تلتصق بالجسم وتحتفظ بالعرق". الجزيرة

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