انخفاض التمويل المناخي للأردن إلى 741 مليون دولار في 2019

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

نسبة الإنفاق العام على مشاريع المناخ تنخفض لـ 7.9% العام الماضي

عمان– كشفت مسودة محلية متخصصة عن "انخفاض التمويل المناخي المحشود للأردن، وبشكل حاد في عامي 2018 و2019، حيث وصل إلى 789 مليون دولار، و741 مليون دولار على التوالي".

وجاء التمويل المناخي الذي تم حشده على شكل ديون وأسهم ومنح، حيث كانت أدوات الدين هي السائدة؛ إذ شكلت 68 % من إجمالي التمويل، تليها المنح بنسبة 25 %، مع تخصيص القليل جدًا في شكل أسهم وبحوالي 7 % لمشاريع القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مسودة خريطة التمويلات المستجيبة للمُناخ.

تاريخيًا، واستنادًا إلى البيانات المتاحة، بلغ متوسط تمويل المناخ المعبأ للأردن 762 مليون دولار سنويًا، وذلك بين الأعوام 2010 و2019، حيث كان أعلى مبلغ مسجل هو 1.44 مليار دولار عام 2017، ما يشير إلى الدعم الكبير المقدم لتمويل المناخ، كما ورد في المسودة التي حصلت "الغد" على نسخة منها.

وفي الوقت الحالي، تشكل القروض الخضراء نحو 2 % فقط من محافظ البنوك التجارية الأردنية البالغة 39 مليار دولار، وفق ما جاء في المسودة، التي أعدها المعهد العالمي للنمو الأخضر، بالتعاون مع وزارة البيئة.

وتشير تقديرات مؤسسة التمويل الدولية إلى أن ما يقرب من 30 % من الميزانيات العمومية لبنوك الأسواق الناشئة يجب أن تكون خضراء بحلول العام 2030 لتحقيق أهداف المناخ العالمية.

وأكدت نتائج المسودة أنه إذا حقق الأردن هدف المحفظة هذا بمساعدة المبادئ التوجيهية الجديدة للسندات الخضراء، فسيتم تغطية إجمالي تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في الأردن بنسبة 70 %.

ويوضح التحليل الحالي للإنفاق العام للفترة 2017-2022 أن حصة الأموال ذات الصلة بالمناخ في الموازنة الوطنية كان أكبر، إذ تتراوح بين 7.9 % و8.5 %، ما يسلط الضوء على أن التمويل العام للمناخ يتماشى مع التزامات الأردن بالمساهمات المحددة وطنيا كما ورد في نص المسودة.

وتشير التقديرات إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى 2-4 تريليون دولار سنويًا لتجنب الأحداث المناخية الكارثية، وتحسين قدرتها على التكيف مع المناخ.

ووفقا لتوزيع النفقات ذات الصلة بالتكيف المناخي حسب القطاع خلال الأعوام 2017 و2022، احتل قطاع الصحة المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز 160 ألف دينار، تلاها قطاع المياه بقيمة تقارب 140 ألف دينار، ومن ثم التخطيط العمراني بقيمة تتجاوز 65 ألف دينار.

ولا يلزم أن يتم إقراض التمويل المناخي المتاح عبر الوزارات والسلطات الحكومية المحلية مباشرة إلى القطاع الخاص، بل يجب توجيهه إلى الشراكات بين القطاعين كتمويل مشترك، أو من خلال عقود الشراء أو الخدمة للاستثمارات المناخية، كما جاء في مقترحات المسودة.

ويمثل التمويل الأخضر حاليًا 3.1 % فقط من محفظة إقراض البنوك في الأردن، و1.2 % من محفظة مؤسسات التمويل الأصغر.

ويمثل هذا سوقًا كبيرا غير مستغل مع تزايد الوعي المحلي بتغير المناخ، وطلب المستهلكين على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة.

ومن خلال التوسع في المنتجات المصرفية الخضراء، يستطيع القطاع الخاص تلبية الطلب الاستهلاكي في السوق غير المستغلة، والتصدي للتحديات البيئية، وتعزيز التنمية المستدامة.

ويشكل التعاون بين المؤسسات المالية وصناع السياسات والمنظمات البيئية أهمية بالغة أيضا لتوسيع المنتجات المصرفية الخضراء، وبالتالي زيادة إتاحة التمويل المناخي للأسر والشركات، ومن خلال العمل معًا، يمكنهم تطوير حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي حول أهمية المناخ والتمويل الأخضر.

وخطت الحكومة مؤخرًا خطوات واسعة في تحسين الوصول إلى التمويل المناخي من خلال انتهاء البنك المركزي ووزارة البيئة من تطوير إستراتيجية التمويل الأخضر، بحسب المسودة.

وتوفر الإستراتيجية إطارا شاملا لتمكين زيادة التمويل "الأخضر"، الذي يتضمن تمويل المناخ إلى 30 % من محفظة الإقراض الوطنية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويتمثل الدور الرئيسي لوزارة البيئة في تنفيذ الإستراتيجية عبر ضمان توفر المستوى المناسب من البيانات البيئية لقطاع الخدمات المصرفية التجارية، ومطوري المشاريع وتنفيذ أدوات مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، لتجميع ومراقبة تلك البيانات.

ويمكن أن يكون توفر البيانات البيئية الدقيقة، وفي الوقت المناسب، أمرًا محوريًا في زيادة وصول القطاع الخاص إلى التمويل، لا سيما في أسواق الكربون، والأسواق الخضراء.

ويمكن للحكومة أيضًا وضع مبادئ توجيهية وبرامج اعتماد تحدد ما يؤهل كمنتج أخضر أو عمل أخضر، ما يضمن قدرة العملاء على اتخاذ خيارات مستنيرة والثقة في التأثير البيئي في قراراتهم المالية.

ووفقًا للصندوق الأخضر للمناخ، يدير القطاع الخاص حاليًا أكثر من 210 تريليونات دولار من الأصول، لكن جزءًا صغيرًا جدًا منها مخصص للاستثمارات المناخية.

وفي الوقت نفسه، يتطلب الوضع المالي في الأردن إيجاد حلول من القطاع الخاص لهذه التحديات، وتحفيز هذه الحلول كجزء من نموذجه التنموي، لبناء القدرة على الصمود والنمو الاقتصادي، ولذلك يجب أن يصبح القطاع الخاص شريكا حاسما في إستراتيجية الأردن لمعالجة تغير المناخ وتعبئة الاستثمارات الخضراء.