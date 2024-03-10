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جدل كبير في إسرائيل حول قضية التجنيد

3/10/2024 4:20:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إنه "على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا الوقت العصيب بمن فيهم الحريديم (اليهود المتدينون)".
وقبل غانتس، عبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن إيمانه بحل قضية التجنيد من خلال التفاهم، مؤكدا أن "الخدمة في الجيش امتياز كبير لليهودي الذي يدافع عن نفسه وبلده".
وجاء حديث غانتس وبن غفير تعليقا على تصريحات للحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف قال فيها "إذا أجبرتنا الحكومة على التجنيد فسنسافر جميعا إلى خارج إسرائيل".
يشار إلى أنه منذ عام 2017 أخفقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شُرّع عام 2015، والذي يقضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية، وبررت المحكمة ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".

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