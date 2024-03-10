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الجيش الأميركي يعلن إسقاط 28 مسيرة في البحر الأحمر

3/10/2024 4:20:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الأميركي مساء أمس السبت عن اسقاط 28 مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبحسب موقع البنتاغون الإلكتروني، قالت القيادة العسكرية المركزية (سنتكوم) إن المسيرات التي أسقطها الجيش الأميركي بين الساعة 4 و8 صباحا، لم تصب أي سفينة تجارية أو عسكرية بأضرار.


من جهة أخرى، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بالصواريخ على سفن تجارية وحربية أميركية، وهو الأكبر منذ 7 تشرين الأول الماضي.-(بترا)


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