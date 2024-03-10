الجيش الأميركي يعلن إسقاط 28 مسيرة في البحر الأحمر

وبحسب موقع البنتاغون الإلكتروني، قالت القيادة العسكرية المركزية (سنتكوم) إن المسيرات التي أسقطها الجيش الأميركي بين الساعة 4 و8 صباحا، لم تصب أي سفينة تجارية أو عسكرية بأضرار.



من جهة أخرى، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بالصواريخ على سفن تجارية وحربية أميركية، وهو الأكبر منذ 7 تشرين الأول الماضي.-(بترا)