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بايدن: نتنياهو «يضر بإسرائيل» بطريقة إدارته الحرب في غزة

3/10/2024 4:20:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يلحق الضرر باسرائيل بعدم بذل المزيد من الجهد لتجنب مقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، في ظل اتساع هوة الخلاف بين الزعيمين.


واعتبر بايدن في مقابلة مع قناة ((إم إس إن بي سي))، أن ((من حق (نتانياهو) الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذراً بشأن الأرواح البريئة التي تُفقد بسبب الإجراءات المتخذة))، مضيفا ((في رأيي هذا يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها)).-(وكالات)

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