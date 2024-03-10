بايدن: نتنياهو «يضر بإسرائيل» بطريقة إدارته الحرب في غزة

بايدن: نتنياهو «يضر بإسرائيل» بطريقة إدارته الحرب في غزة
التاريخ
3/10/2024 4:20:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يلحق الضرر باسرائيل بعدم بذل المزيد من الجهد لتجنب مقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة، في ظل اتساع هوة الخلاف بين الزعيمين.
واعتبر بايدن في مقابلة مع قناة ((إم إس إن بي سي))، أن ((من حق (نتانياهو) الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذراً بشأن الأرواح البريئة التي تُفقد بسبب الإجراءات المتخذة))، مضيفا ((في رأيي هذا يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها)).-(وكالات)
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