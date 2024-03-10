بايدن: نتنياهو «يضر بإسرائيل» بطريقة إدارته الحرب في غزة



واعتبر بايدن في مقابلة مع قناة ((إم إس إن بي سي))، أن ((من حق (نتانياهو) الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذراً بشأن الأرواح البريئة التي تُفقد بسبب الإجراءات المتخذة))، مضيفا ((في رأيي هذا يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها)).-(وكالات)

MENAFN10032024000072011014ID1107957061