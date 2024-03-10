سفينة دعم أميركية تتجه إلى غزة حاملة معدات لبناء رصيف بحري مؤقت



وأضافت القيادة المركزية في بيان أن السفينة (الجنرال فرانك بيسون) غادرت قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة بولاية فرجينيا أمس السبت، بعد أقل من 36 ساعة على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الوايات المتحدة ستعمل على إيصال المساعدات إلى غزة بحراً.



وقال البيان: ((تحمل سفينة الدعم اللوجستي، بيسون، أولى المعدات لإنشاء رصيف بحري مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية)) إلى القطاع.



كان الرئيس الأميركي قد أعلن أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات من الغذاء والماء والدواء التي يحتاجها القطاع المحاصر بشدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باتريك رايدر، يوم الجمعة، إن تشييد الميناء العائم قد يستغرق شهراً واحداً على الأقل أو اثنين حتى يدخل حيز التشغيل الكامل.



ونقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية عن رايدر قوله إن الممر البحري المزمع إقامته سوف تستخدمه عدة دول، لكن حكومة الولايات المتحدة ستتولى إدارة الميناء العائم وسيقوم الجيش الأميركي بتشييده بما في ذلك عناصر من البحرية.-(وكالات)