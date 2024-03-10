نشيج الدودوك تصعد إلى القائمة القصيرة لـ جائزة الشيخ زايد للكتاب

وقال جلال برجس حول وصول سيرته الروائية إلى القائمة القصيرة: أتشرف بأن تترشح روايتي في جائزة تحمل اسم رئيس عربي له محبة في قلوب جميع العرب، ويسعدني أن أشارك بجائزة على درجة عالية من الأهمية مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي طالما اعتنت بالثقافة العربية، ورسخت جهودها في كثير من هذه المسارات. وقال برجس عن سيرته الروائية: إنها سيرتي التي يمكن لها أن تكون سيرة كل عربي عاصر المراحل التي مرت بها بلداننا، وشهد كثيرا من المراحل التي عاشها الإنسان العربي؛ فنحن حين نكتب عن الذات، فإننا نكتب عن العام بطبيعة الحال.



يذكر أن جلال برجس؛ شاعر وروائي أردني نال جوائز عربية وعالمية عدة، مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته ((دفاتر الوراق))، وجائزة كتارا للرواية العربية 2014 عن روايته ((أفاعي النار))، وجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية ((الزلزال))، وجائزة رفقة دودين للإبداع 2013 عن روايته ((مقصلة الحالم))، كما وصلت روايته ((سيدات الحواس الخمس)) إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2019، ووصلت الترجمة الإنجليزية للقائمة الطويلة في جائزة بانيال العالمية 2024 كتب الشعر، والقصة، وأدب المكان، والمقالات النقدية والفكرية، ثم اتجه إلى كتابة الرواية. ترجمت رواياته إلى الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والهندية. كما ترجم كتابه ((شبابيك مادبا تحرس القدس)) إلى سبع لغات حية.

عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين، وترأس عددًا من الهيئات الثقافية مثل ((مختبر السرديات الأردني)). أدار هيئات تحرير عدد من المجلات الثقافية، ويترأس هذه الأيام هيئة تحرير مجلة صوت الجيل، يعد ويقدم برنامجًا ثقافيًا إذاعيًا بعنوان (بيت الرواية)، وشارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والمعارض العربية والعالمية، وشارك في لجان تحكيم عدد من الجوائز الثقافية العربية.

