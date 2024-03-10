بعد عشر عجاف.. اليمنيون يستقبلون رمضان بجيوب خاوية

MENAFN - Alghad Newspaper)"نستقبل رمضاننا العاشر ونحن نعيش أسوأ أوضاع معيشية في العالم، فلم نعد نملك قوتنا اليومي بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها بلدنا جراء الحرب"، هكذا بدأ المواطن اليمني عبدالله ناصر، في رواية حكايته للأناضول.وقال ناصر: "لم نقم بشراء أي شيء لمتطلبات شهر رمضان، فنحن لا نملك المال، وبالكاد نستطيع توفير قوت كل يوم بيومه".



يقطن ناصر في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، حيث يعتمد على الأموال التي يجنيها من نقل الركاب على دراجته النارية في توفير المستلزمات الأساسية لأفراد أسرته السبعة.



وأضاف الرجل الستيني وهو يقود دراجته النارية: "أعمل في نقل الركاب بشكل يومي، من أجل توفير المستلزمات الأساسية للبيت، أما رمضان فلم يعد يهمنا منه سوى الصيام، طلبا للرحمة والغفران وحسن الخاتمة".

وتابع: "لم أعد أقوى على العمل بسبب كبر سني ومعاناتي من أمراض متعددة، لكنني مضطر للعمل حتى في نهار رمضان من أجل توفير القوت اليومي لأسرتي المكونة من سبعة أفراد".



ويعد ناصر واحدا من ملايين اليمنيين الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء تداعيات الحرب التي مزقت البلد الفقير منذ نحو تسع سنوات.



وتشير التقديرات إلى أن 17.6 ملايين شخص باليمن (من أصل 35 مليونا)، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2024، وفق تقرير صادر في فبراير/ شباط الماضي عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".



ويستقبل اليمنيون رمضانهم العاشر دون أفق لحل الصراع في البلاد، إضافة لاستمرار تدهور العملة المحلية وارتفاع حاد في الأسعار، حيث اقترب سعر صرف الدولار الواحد من 1700 ريال، مرتفعا من ألف ريال فقط عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/ نيسان 2022.



** رمضان بلا استعداد



أم حبيب، ربة بيت في العقد السادس، تشكو هي الأخرى من ظروف صعبة تعاني منها أسرتها في تعز، أكثر المحافظات اليمنية سكانا، ما أثر بشكل كبير على فرحتها بقدوم رمضان.



وقالت أم حبيب للأناضول: "لم نشتر بعد احتياجات الشهر الكريم، وحالتنا المعيشية صعبة، والغلاء يحاصرنا من كل اتجاه بسبب ظروف البلاد، والكثير مما يجب شراءه لشهر رمضان بات بعيدا عن متناول اليد".



وتقارن أم حبيب بين وضعها الحالي وقبل اندلاع الحرب قائلة: "كنا نستعد لرمضان بتوفير كل احتياجاته مثل التمر الذي كنا نشتريه منتصف شعبان، لكن الوضع الآن لا يطاق، فالحرب ولدت الفقر والمرض، ما أثر نفسيا على معظم الناس وحرمانهم من فرحة الشهر الكريم".



وأردفت: "هذه الأوضاع القاسية لا حل لها سوى عودة السلام في كل أرجاء اليمن، لا فرح حقيقيا في أي شهر إلا بانتهاء الصراعات وتحسين أوضاع الناس المعيشية".

** بضائع بلا زبائن



يستقبل اليمنيون شهر رمضان والأسواق مكدسة بمختلف البضائع والسلع التي باتت بعيدة عن متناول أيديهم بسبب الفقر.



التاجر اليمني معاذ المريسي، قال للأناضول، إن "معظم المواطنين يعانون كثيرا مع اقتراب شهر رمضان المبارك".



وأضاف: "ومع قرب رمضان وبمبادرات ذاتية من التجار، وضعنا تخفيضات في الأسعار على السلع من أجل تشجيع الناس على الشراء تقديرا لظروفهم".



وأوضح المريسي أن التجار يواجهون "ركودا مستمرا بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الحرب".



** فرحة غائبة



الكاتبة اليمنية في الشؤون الاجتماعية إفتخار عبده، قالت إن الفرحة باستقبال شهر رمضان "غابت عن وجوه اليمنيين، إذْ لم تعد الحياة كما كانت قبل الحرب".



وأضافت للأناضول: "مع قدوم رمضان عاشر في ظل الصراع، يهتم المواطن اليمني فقط في كيفية حصوله على قوت يومه، بخلاف الماضي حيث كان الشهر موسما لتغيير أثاث البيت ونحو ذلك".



وتابعت: "اليوم، أصبح قدوم رمضان مصدر قلق وخوف للكثير من أرباب الأسر، كون جيوبهم أصبحت خالية، وفي واقع يشهد غلاء فاحشا في الأسعار، وتراجع كبير في المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الإغاثية".



وأشارت الكاتبة إلى أنه "رغم حالة التهدئة في جبهات القتال، إلا أن أوضاع المواطنين تزداد سوءا من الناحية المعيشية بسبب تراجع العملة وتوقف تصدير النفط وأزمة البحر الأحمر (هجمات الحوثيين على السفن)، إضافة إلى عدم تحقق السلام الذي يعد المحرك الرئيسي لإعادة فرحة اليمنيين، وخاصة فرحة رمضان".



ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر، ما أثر على كمية البضائع المستوردة إلى اليمن عبر البحر.



ويشهد اليمن، منذ نحو عامين، تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.-(الأناضول)