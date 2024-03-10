إعلان أسماء الفائزين بمسابقة ديوان شهداء العزة

ووقد فاز بجائزة التي قيمتها خمسة عشر ألف دولار 15000 $ الشاعر مُحَمَّد عِبُّو منَ الجزائر عن قصيدتِهِ: (حُدَاءُ شَارِبِ الرِّيح)، وذهبت الجائزة الثانية عشرة آلاف دولار 10000 $ للشاعر وضَّاح عليِّ حاسِر منَ اليمن عن قصيدتِهِ: (وَطَنٌ يُصَلِّي في الجَحيم) فيما فاز بالجائزة الثالثة خمسة آلاف دولار 5000 $ أحمد سيّد هاشِم منَ مملكة البحرين عن قصيدتِهِ: (شَهِيدٌ مُخضّبٌ بالوَرْدِ).



وقال البابطين إن هذه المسابقة التي أطلقها والده الراحل عبدالعزيز البابطين في الـــ 23 من أكتوبر 2023م، انطلاقًا من المواقف الثابتة الذي ظل طيلة حياته ملتزمًا بها، حيث كان رحمه الله حريصًا على تقديم المبادرات المسؤولة والملهمة، فكان أول من انتبه إلى ضرورة توثيق معركة طوفان الأقصى شعراً.



وأشار البابطين أن لجنة تحكيم وهي لجنة متخصصة في الوطن العربي، تلقي المشاركات في الــ 30 من نوفمبر 2032م، وكان عدد القصائد التي وصلت المؤسسة 1410 قصيدة تقدم بها 1246 شاعر وشاعرة يمثلون 36 دولة عربية وأجنبية. لافتاً أن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال التحكيم، وتم عرض القصائد الملتزمة بالشروط العامة للمسابقة على لجنة تحكيم مؤلفة من خمسة من أبرز الأساتذة النقاد والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص في الوطن العربي من الكويت والسعودية والأردن ومصر والمغرب، وقد استمر عمل اللجنة قرابة ثلاثة أشهر عكف خلالها المحكمون على ترتيب القصائد وتقييمها على مقياس مئوي.



وانتهت تقييمات أعضاء لجنة التحكيم ودرجاتهم إلى انتخاب 710 قصيدة للمشاركة في الديوان، واختيار القصائد الفائزة، مبينا أن الشعراء هم ضمير الأمة العربية، مؤكدا بانه التزامًا منا بنهج الوالد العزيز رحمه الله في تقدير الشعر في حياتنا وقيمته وأهميته في التعبير عن مواقف الإنسان العربي وآماله وطموحاته والاحتفاء بالشعراء وإيماننا معه جميعاً بأن الشعراء هم ضمير الأمة العربية. قررنا رفع قيمة جوائز المسابقة.



كما نوه سعود عبدالعزيز البابطين رئيس المؤسسة عن إقامة احتفالية خاصة لتوزيع جوائز المسابقة على الشعراء الفائزين يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بحضور مجلس أمناء المؤسسة ونخبة من الشعراء المشاركين في المسابقة ونخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف أقطار الوطن العربي.







