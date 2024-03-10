ارتفاع نسبة ملكية الأردنيات للأراضي والشقق

بلغ عدد السكان الإناث في المملكة الأردنية الهاشمية في نهاية عام 2023 (5 مليون و419 ألف نسمة)، وبنسبة بلغت 47.1% مقابل 52.9% من السكان الذكور، أي مقابل كل 100 أنثى في الأردن هنالك 112.5 ذكراً. وبلغت نسبة الإناث في الفئة العمرية المنتجة (15-64) سنة 60.6% من اجمالي الإناث ، كما بلغت نسبة اللاتي أعمارهن أقل من 15 سنة 35.6%، واللاتي أعمارهن 65 سنة فأكثر 3.8%. وأظهرت نتائج مسح قوة العمل ارتفاع نسبة الأردنيات اللاتي يرأسن أسرهن من 15.5% في عام 2015 إلى 20.6% في عام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 32.9%، وسجل متوسط العمر وقت الزواج الأول للأردنيات ارتفاعاً مقدارة سنة وأربع أشهر خلال عامي 2015-2022 (26.1 سنة في عام 2015 ، 27.5 سنة في عام 2022).



انخفاض معدل الأمية بين الأردنيات إلى 7.3% في عام 2022

أحرزت المــرأة الأردنية العديد من الإنجازات العلمية والمعرفية والتكنولوجية، حيث تشير سلسلة نتائج بيانات مسح قوة العمل إلى انخفاض معدل الأمية للأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر من 9.5% في عام 2015 إلى 7.3% في عام 2022، في المقابل ارتفعت نسبة الإناث المتعلمات من 90.5% عام 2015 لتصل الى 92.7% في عام 2022.

كما أظهر التقرير الإحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم لعام2022 /2021 أن نسبة الالتحاق الصافي للطالبات في مرحلة التعليم الأساسي بلغت 94.8% مقابل 94.1% للطلاب، وبلغت نسبة الالتحاق الصافي للطالبات في مرحلة التعليم الثانوي 83.1% مقابل 71.7% للطلاب، كما بلغت نسبة المديرات في مرحلة التعليم الأساسي %75 مقابل 25% للمديرين، في حين أن 61.3 %من المديرات في مرحلة التعليم الثانوي مقابل 38.7% من المديرين وأشارت البيانات إلى ارتفاع نسبة المدرسات مقارنة بالمدرسين في مرحلة التعليم الأساسي (%70.1، %29.9) على التوالي لكلا الجنسين، وفي مرحلة التعليم الثانوي بلغت نسبة المدرسات 55.1% مقابل 44.9% للمدرسين.



أكثر من نصف الطلاب الخريجين من الدراسات العليا هن إناث لعام 2021/2022

حققت الإناث الأردنيات تقدماً كبيراً في التعليم الجامعي والدراسات العليا في عام 2021/2022، حيث بلغت نسبة الإناث الخريجات بدرجة البكالوريوس 60.9% مقابل %39.1 للذكور الخريجين، كما بلغت نسبة الخريجات الإناث بدرجة الدبلوم العالي 62.0% مقابل 38.0% للذكور الخريجين، في حين أن نسبة الخريجات بدرجة الماجستير بلغت 59.6 % مقابل 40.4% للذكور الخريجين. كذلك الحال بالنسبة للخريجات الإناث من درجة الدكتوراة وبنسبة بلغت 56.3% مقابل 43.7% للذكور الخريجين.



15.1% معدل المشاركة الاقتصادية للأردنيات في الربع الرابع من عام 2023

أظهرت نتائج مسوح قوة العمل للربع الرابع من عام 2023 ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنه فأكثر بنسبة بلغت 15.1% مقارنةً ب 14% في الربع الرابع من عام 2022، كما أظهرت البيانات أن معظم المشتغلات هن مستخدمات بأجر وبنسبة بلغت 95.9%، في حين لم تتجاوز نسبة المشتغلات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال 4%. وانخفض معدل البطالة للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنه فأكثر في الربع الرابع للعامين 2022 و2023 من 31.7% إلى 29.8% على التوالي وبنسبة انخفاض حوالي 6%، مقابل انخفاض معدل البطالة للذكور من 20.6% الى 18.9% وبنسبة انخفاض 8% للفترة ذاتها.



20,550 صافي عدد فرص المستحدثة للإناث في عام 2022

تشير نتائج مسح فرص العمل المستحدثة إلى تضاعف صافي عدد فرص المستحدثة للإناث بين العامين (2015 و2022) حيث ارتفع العدد الفرص المستحدثة من 12,798 إلى 20,550 على التوالي. حيث شكلت فرص المستحدثة للإناث 23% من اجمالي فرص العمل المستحدثة في عام 2022، أي أن فرصة عمل واحدة من كل أربع فرص استفادت منها الإناث خلال عام 2022، وارتفعت نسبة المشتركات في مظلة الضمان الاجتماعي من 27.3% في عام 2015 إلى 29.1% في عام 2022.



انخفاض فجوة الأجر الشهرية بين الجنسين في القطاع الخاص في عام 2021

رغم الجهود المبذولة من الحكومة لتقليص فجوة الأجر الشهرية بين الجنسين، إلا أن بيانات مسوح الاستخدام وتعويضات العاملين للعامين 2015-2021، أشارت إلى انخفاض طفيف في فجوة الأجر الشهرية بين الجنسين في القطاعين العام والخاص معاً حيث انخفضت من 10.6% إلى 10.3% على التوالي، كما انخفضت الفجوة في القطاع الخاص من 15.5% إلى 14% على التوالي، مع ثباتها في القطاع العام (13.1%).



ارتفاع نسبة ملكية الإناث للأراضي والشقق والملكيات المشتركة في عام 2022

أظهرت مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة تحسناً ملحوظ خلال الفترة الزمنية (2022-2015)، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الإناث للأراضي من 15.8% في عام 2015 إلى 19% في عام 2022 وبنسبة ارتفاع 20.3%، كما ارتفعت نسبة الملكية المشتركة للأراضي من 32.9% إلى 37.5% لنفس الفترة، في حين ارتفعت نسبة المالكات للشقق من 23% إلى 25.6% وبنسبة ارتفاع 11%، وارتفعت نسبة الملكية المشتركة للشقق من %16 إلى%20.3 للفترة ذاتها وبنسبة ارتفاع بلغت %26.9.



أما عن مساهمة الإناث في الأسواق المالية لعام 2022، فقد بلغت نسبة مالكات الأوراق الماليه (أسهم) 42.6% مقابل %57.4 للذكور، كما بلغت نسبة الودائع التي تمتلكها الإناث 36.3% مقابل 63.7% للذكور ، ومن الجدير بالذكر انخفاض نسبة اقتراض الإناث للقروض الميكروية من 77.7% في عام 2015 إلى 72.7% في عام 2022، وبنسبة انخفاض مقدارها 6.4%.



%28.7 نسبة القاضيات في عام 2022

وعند تتبع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار خلال عامي 2015-2022، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة القاضيات من 18.9% في عام 2015 إلى %28.7 في عام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 52%،كما ارتفعت نسبة المحاميات من 23.7% إلى %30، وارتفعت نسبة مشاركتهن في الأحزاب السياسية من 35.5% إلى 42.1 % للفترة ذاتها.



وفي عام 2022، بلغت نسبة مشاركة الإناث في مجلسي الأعيان والنواب (13.8%، 13.1%) على التوالي، وشكلت السفيرات ما نسبته 13.4% من إجمالي السفراء، وفي السلك الوزاري بلغت النسبة %18.9، وفي السلك الدبلوماسي 23.2%.