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نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 4.4%

3/10/2024 4:14:15 AM
(MENAFN- Al Watan) فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2023 بنسبة 0.8% مقارنة بالعام ،2022 حيث شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 9.0% في حين حققت الأنشطة غير النفطية نمًوا بنسبة 4.4% كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاًعا بنسبة 2.1% وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تم احتسابها وفق منهجية السلاسل المتحركة لأول مرة والتي تعتبر إحدى توصيات نظام الحسابات القومية 2008 وذلك لعكس النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة مقارنة بمنهجية سنة الأساس الثابتة.
كما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4 ترليون ريال في عام 2023 حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بلغت ،%25.4 تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.7% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.7%.
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