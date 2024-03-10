التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 36% فبراير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليبلغ 219.4 نقطة لشهر فبراير 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 36% مقابل 31.2% لشهر يناير الماضي
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وأضاف الجهاز أن معدل التضخم الشهري سجل 11% لشهر فبراير 2024 مقابل 1.7% لشهر يناير الماضي.
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وأرجع أهم أسباب الارتفاع على أساس سنوي إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 25%، والحبوب والخبز بنسبة 14.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 12.8%، والزيوت والدهون بنسبة 14.1%، والفاكهة بنسبة 7.3%، والخضروات بنسبة 9.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 6.9%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 11.3%، والدخان بنسبة 8.5%.
وزادت الملابس الجاهزة بنسبة 4.4%، والأحذية بنسبة 3.2%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 10.7%، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة 8.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 7.4%، والمنتجات والمعدات الطبية بنسبة 17.3%، وشراء المركبات بنسبة 4.8%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 9.8%.
وأوضح الجهاز، أن مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية ارتفعت بنسبة 55.3%، والتعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 10.2%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 6.5%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.9%، والتعليم العالي بنسبة 32.5%، والوجبات الجاهزة بنسبة 11.8%، وخدمات الفنادق بنسبة 9.8%. لماذا ارتفع التضخم الشهري؟
وأشار الجهاز إلى أنه بالنسبة للتغير الشهـري في فبراير، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 15.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 8.5%، وقسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعاً قدره 4.9%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعاً قدره 1.7%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره 6.4%.
وذكر الجهاز أن قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعاً قدره 11.3%، والنقل والمواصلات سجل ارتفاعاً قدره 1.4%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية فقد سجل ارتفاعاً قدره 0.4%، والثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 30.2%.
ولفت إلى أن قسم التعليم سجل ارتفاعاً قدره 12.3%، وقسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 11.8%، والسلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعاً قدره 4.5%.
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