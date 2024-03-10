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التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 36% فبراير الماضي

3/10/2024 4:14:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليبلغ 219.4 نقطة لشهر فبراير 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 36% مقابل 31.2% لشهر يناير الماضي .

وأضاف الجهاز أن معدل التضخم الشهري سجل 11% لشهر فبراير 2024 مقابل 1.7% لشهر يناير الماضي.

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وأرجع أهم أسباب الارتفاع على أساس سنوي إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 25%، والحبوب والخبز بنسبة 14.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 12.8%، والزيوت والدهون بنسبة 14.1%، والفاكهة بنسبة 7.3%، والخضروات بنسبة 9.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 6.9%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 11.3%، والدخان بنسبة 8.5%.

وزادت الملابس الجاهزة بنسبة 4.4%، والأحذية بنسبة 3.2%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 10.7%، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات الأخرى بنسبة 8.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 7.4%، والمنتجات والمعدات الطبية بنسبة 17.3%، وشراء المركبات بنسبة 4.8%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 9.8%.

وأوضح الجهاز، أن مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية ارتفعت بنسبة 55.3%، والتعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 10.2%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 6.5%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.9%، والتعليم العالي بنسبة 32.5%، والوجبات الجاهزة بنسبة 11.8%، وخدمات الفنادق بنسبة 9.8%.

لماذا ارتفع التضخم الشهري؟

وأشار الجهاز إلى أنه بالنسبة للتغير الشهـري في فبراير، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 15.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 8.5%، وقسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعاً قدره 4.9%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل ارتفاعاً قدره 1.7%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره 6.4%.

وذكر الجهاز أن قسم الرعاية الصحية سجل ارتفاعاً قدره 11.3%، والنقل والمواصلات سجل ارتفاعاً قدره 1.4%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية فقد سجل ارتفاعاً قدره 0.4%، والثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 30.2%.

ولفت إلى أن قسم التعليم سجل ارتفاعاً قدره 12.3%، وقسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 11.8%، والسلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعاً قدره 4.5%.

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