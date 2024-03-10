40 مليون يورو تمويل أوروبي لإعادة تدوير المواد الصناعية في إسبانيا

MENAFN - Al-Borsa News) خصص بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة 40 مليون يورو لتمويل بناء مصنع جديد لإعادة تدوير المواد الصناعية في إسبانيا، في إطار خدمة مستهدفات الاتحاد الأوروبي نحو الانتقال الأخضر.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، أن القرض يعزز الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، إذ يتم إعادة استخدام المواد الصناعية بدلاً من التخلص منها، من خلال المساعدة في تغطية التكاليف الأولية المرتفعة.

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وقال أنطونيو لورنزو، رئيس قسم إقراض المؤسسات في إسبانيا لدى بنك الاستثمار الأوروبي:“يتضمن تشغيل مصنع إدارة النفايات تلبية احتياجات تمويل محددة للغاية، وهو ما يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار الأوروبي بشكل جيد للغاية لدعم الاقتصاد الدائري وخدمة مستهدفات الاتحاد الأوروبي نحو الانتقال الأخضر”.

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