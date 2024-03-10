اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والصومال لصرف شريحة بـ10 ملايين دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الصومال لصرف شريحة قرض بقيمة 10 ملايين دولار، ضمن اتفاق سابق يقضي بالحصول على 100 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى يأتي بموجب التسهيل الائتماني الموسع فيما يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

موضوعات“الإفريقي للتنمية” يدعم الأمن الغذائي في جامبيا بـ16 مليون دولار صندوق النقد يختتم مشاورات المادة الرابعة مع أنجولا وسط تحديات اقتصادية طواقم مقصورة“لوفتهانزا” يضربون عن العمل في فرانكفورت وميونيخ

وأشار إلى أن الصومال حصلت حتى الآن على 50 مليون دولار وسط توقعات أن يتعزز النمو العام الجاري مدعومًا باستمرار الانتعاش في الزراعة والتحويلات المالية والاستثمار.

وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.7% العام الجاري، مقارنة بنحو 2.8% في العام الماضي، وسط انتعاش صادرات المحاصيل بعد استئناف هطول الأمطار وتحسن تدفقات التحويلات في سياق تخفيف حدة التضخم العالمي وتحسين توقعات النمو العالمي.

المصدر: