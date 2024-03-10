Sunday, 10 March 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاق مبدئي بين صندوق النقد والصومال لصرف شريحة بـ10 ملايين دولار

3/10/2024 4:14:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الصومال لصرف شريحة قرض بقيمة 10 ملايين دولار، ضمن اتفاق سابق يقضي بالحصول على 100 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى يأتي بموجب التسهيل الائتماني الموسع فيما يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

موضوعات متعلقة “الإفريقي للتنمية” يدعم الأمن الغذائي في جامبيا بـ16 مليون دولار صندوق النقد يختتم مشاورات المادة الرابعة مع أنجولا وسط تحديات اقتصادية طواقم مقصورة“لوفتهانزا” يضربون عن العمل في فرانكفورت وميونيخ

وأشار إلى أن الصومال حصلت حتى الآن على 50 مليون دولار وسط توقعات أن يتعزز النمو العام الجاري مدعومًا باستمرار الانتعاش في الزراعة والتحويلات المالية والاستثمار.

وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3.7% العام الجاري، مقارنة بنحو 2.8% في العام الماضي، وسط انتعاش صادرات المحاصيل بعد استئناف هطول الأمطار وتحسن تدفقات التحويلات في سياق تخفيف حدة التضخم العالمي وتحسين توقعات النمو العالمي.

المصدر:

MENAFN10032024000202011048ID1107957026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث