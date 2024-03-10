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طواقم مقصورة لوفتهانزا يضربون عن العمل في فرانكفورت وميونيخ

3/10/2024 4:14:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعت طواقم المقصورة في شركة لوفتهانزا إلى إضراب لمدة يومين في مدينتي فرانكفورت وميونيخ الألمانيتين، حسبما أعلن اتحاد“UFO”، بعد أيام من إعلان شركة الطيران عن أرباح قياسية.

وقال المسؤول النقابي يواكيم فاسكيز بورج:“أعلنت المجموعة الخميس نتائج قياسية، على طواقم المقصورة الاستفادة من هذا النجاح ويجب مكافأة الجهود التي بذلت خلال أزمة جائحة كورونا”، وفق فرانس برس.

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ويشمل الإضراب الرحلات من فرانكفورت الثلاثاء ومن ميونيخ الأربعاء، مع تأثر شركة سيتي لاين التابعة لشركة لوفتهانزا أيضا.

وأفادت شركة الطيران، الخميس، أن أرباح عام 2023 تضاعفت بفضل ازدهار الطلب، بحيث بلغ صافي الارباح 167 مليار يورو (182 مليار دولار) وهو أعلى بكثير من مبلغ 791 مليون يورو في عام 2022.

وشكل 2023 العام الثاني على التوالي من الأرباح للمجموعة – التي تشمل لوفتهانزا ويورو وينجز وأوستريان وسويس وبراسلز إيرلاينز – بعد عامين من الخسائر بسبب جائحة كورونا.

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