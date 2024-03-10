طواقم مقصورة لوفتهانزا يضربون عن العمل في فرانكفورت وميونيخ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت طواقم المقصورة في شركة لوفتهانزا إلى إضراب لمدة يومين في مدينتي فرانكفورت وميونيخ الألمانيتين، حسبما أعلن اتحاد“UFO”، بعد أيام من إعلان شركة الطيران عن أرباح قياسية.
وقال المسؤول النقابي يواكيم فاسكيز بورج:“أعلنت المجموعة الخميس نتائج قياسية، على طواقم المقصورة الاستفادة من هذا النجاح ويجب مكافأة الجهود التي بذلت خلال أزمة جائحة كورونا”، وفق فرانس برس.
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ويشمل الإضراب الرحلات من فرانكفورت الثلاثاء ومن ميونيخ الأربعاء، مع تأثر شركة سيتي لاين التابعة لشركة لوفتهانزا أيضا.
وأفادت شركة الطيران، الخميس، أن أرباح عام 2023 تضاعفت بفضل ازدهار الطلب، بحيث بلغ صافي الارباح 167 مليار يورو (182 مليار دولار) وهو أعلى بكثير من مبلغ 791 مليون يورو في عام 2022.
وشكل 2023 العام الثاني على التوالي من الأرباح للمجموعة – التي تشمل لوفتهانزا ويورو وينجز وأوستريان وسويس وبراسلز إيرلاينز – بعد عامين من الخسائر بسبب جائحة كورونا.
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