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صندوق النقد يختتم مشاورات المادة الرابعة مع أنجولا وسط تحديات اقتصادية

3/10/2024 4:14:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مشاورة المادة الرابعة مع أنجولا التي بموجبها تتم مراجعة أداء اقتصاد البلاد، فيما رصد الصندوق ضغوط تواجه الاقتصاد الانجولي من تراجع النمو وارتفاع التضخم.

وذكر بيان للصندوق، أن الاقتصاد الأنجولي شهد العام الماضي تراجعاً بسبب هبوط إنتاج النفط وبلغت نسبة النمو 0.5%، وقفز التضخم إلى 20% مدفوعًا بانخفاض قيمة عملة البلاد“الكوانزا”، وخفض دعم الوقود.

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وأشار إلى أن الحكومة الأنجولية عملت في خضم هذه المعطيات على خفض الإنفاق الرأسمالي، وتنفيذ المرحلة الأولى من إصلاح دعم الوقود، فيما أسفرت تدابير هذه السياسة عن توازنات مالية أولية ملموسة.

المصدر:

MENAFN10032024000202011048ID1107957024

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