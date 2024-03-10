أرمينيا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) قال أرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا، إن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيها لتعزيز العلاقات مع الغرب وسط التوترات مع حليفتها التقليدية روسيا.

وقال الوزير، في مقابلة مع محطة“تي آر تي وورلد” التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية“تي آر تي”:“تجري مناقشة العديد من الفرص الجديدة إلى حد كبير في أرمينيا هذه الأيام ولن يكون سرا إذا قلت إن ذلك يشمل العضوية في الاتحاد الأوروبي”.

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جاءت التصريحات على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط.

ومنذ وصوله إلى السلطة في ثورة عام 2018 عزز رئيس الوزراء نيكول باشينيان علاقات أرمينيا مع أوروبا والولايات المتحدة، مما أثار غضب الحليفة التقليدية روسيا بشكل متكرر.

وقالت يريفان مرارا، إن تحالفها مع موسكو لا يمتد إلى الحرب في أوكرانيا، في حين اتهم باشينيان روسيا بالسعي إلى تقويض حكومته.

كما تتهم أرمينيا روسيا بالتقاعس في الدفاع عنها ضد أذربيجان، خصمتها منذ فترة طويلة، التي تقاربت مع موسكو في السنوات القليلة الماضية.

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