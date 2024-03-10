أرمينيا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال أرارات ميرزويان وزير خارجية أرمينيا، إن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار مساعيها لتعزيز العلاقات مع الغرب وسط التوترات مع حليفتها التقليدية روسيا.
وقال الوزير، في مقابلة مع محطة“تي آر تي وورلد” التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية“تي آر تي”:“تجري مناقشة العديد من الفرص الجديدة إلى حد كبير في أرمينيا هذه الأيام ولن يكون سرا إذا قلت إن ذلك يشمل العضوية في الاتحاد الأوروبي”.
موضوعات متعلقة
“هيئة المعارض”: نستهدف إقامة 9 معارض خارجية العام الحالى للترويج للصادرات “بايونيرز بروبرتيز” تشتري 300 ألف سهم خزينة الأهلى والزمالك يتنافسان فى الرياض للفوز بأغلى نسخ كأس مصر
جاءت التصريحات على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط.
ومنذ وصوله إلى السلطة في ثورة عام 2018 عزز رئيس الوزراء نيكول باشينيان علاقات أرمينيا مع أوروبا والولايات المتحدة، مما أثار غضب الحليفة التقليدية روسيا بشكل متكرر.
وقالت يريفان مرارا، إن تحالفها مع موسكو لا يمتد إلى الحرب في أوكرانيا، في حين اتهم باشينيان روسيا بالسعي إلى تقويض حكومته.
كما تتهم أرمينيا روسيا بالتقاعس في الدفاع عنها ضد أذربيجان، خصمتها منذ فترة طويلة، التي تقاربت مع موسكو في السنوات القليلة الماضية.
المصدر:
MENAFN10032024000202011048ID1107957023
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.