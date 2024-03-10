الإفريقي للتنمية يدعم الأمن الغذائي في جامبيا بـ16 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خصص البنك الأفريقي للتنمية مبلغًا إضافيًا قدره 16.08 مليون دولار لحكومة جامبيا لدعم مشروع الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح بيان صادر عن البنك، أن التمويل يهدف إلى تعزيز إنتاج المنتجات الغذائية المحلية المقاومة للمناخ، والتوسع في مناطق زراعة المحاصيل النباتية ومحاصيل المرتفعات، ما يزيد المساحات المزروعة من 100 هكتار إلى 150 هكتارا للمحاصيل النباتية، ومن 1500 هكتار إلى 3 آلاف هكتارا لمحاصيل المرتفعات، ومن 3 آلاف هكتار إلى 4500 هكتارا للأرز.
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وتوقع أن ترتفع الإنتاجية، مع زيادة غلات الأرز من 2.0 إلى 2.5 طن للهكتار ووصول محصول الذرة من 1.8 إلى 2.0 طن/هكتار، ومن المتوقع أن يرتفع عدد صغار المزارعين المستفيدين مباشرة من المشروع من 10 آلاف إلى 18 ألف منهم 50% من الشباب، و52% من النساء.
جدير بالذكر أن البنك الأفريقي للتنمية وافق على منحة أولية بقيمة 16 مليون دولار لفائدة المشروع عام 2021، التي تم استكمالها بمبلغ 1.37 مليون دولار من التمويل النظير من حكومة جامبيا.
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