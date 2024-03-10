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الإفريقي للتنمية يدعم الأمن الغذائي في جامبيا بـ16 مليون دولار

3/10/2024 4:14:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خصص البنك الأفريقي للتنمية مبلغًا إضافيًا قدره 16.08 مليون دولار لحكومة جامبيا لدعم مشروع الزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح بيان صادر عن البنك، أن التمويل يهدف إلى تعزيز إنتاج المنتجات الغذائية المحلية المقاومة للمناخ، والتوسع في مناطق زراعة المحاصيل النباتية ومحاصيل المرتفعات، ما يزيد المساحات المزروعة من 100 هكتار إلى 150 هكتارا للمحاصيل النباتية، ومن 1500 هكتار إلى 3 آلاف هكتارا لمحاصيل المرتفعات، ومن 3 آلاف هكتار إلى 4500 هكتارا للأرز.

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وتوقع أن ترتفع الإنتاجية، مع زيادة غلات الأرز من 2.0 إلى 2.5 طن للهكتار ووصول محصول الذرة من 1.8 إلى 2.0 طن/هكتار، ومن المتوقع أن يرتفع عدد صغار المزارعين المستفيدين مباشرة من المشروع من 10 آلاف إلى 18 ألف منهم 50% من الشباب، و52% من النساء.

جدير بالذكر أن البنك الأفريقي للتنمية وافق على منحة أولية بقيمة 16 مليون دولار لفائدة المشروع عام 2021، التي تم استكمالها بمبلغ 1.37 مليون دولار من التمويل النظير من حكومة جامبيا.

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