راية تربح 563.9 مليون جنيه خلال 2023 بنمو 34.5%

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كيف ستتعامل الشركات المقترضة مع الزيادة الكبيرة فى أسعار الفائدة؟ ((التجارى الدولى)) .. نمو مدعوم بالفائدة المرتفعة تعويم الجنيه ينهى الحركة العرضية لمؤشرات البورصة ارتفعت أرباح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 34.5% خلال العام الماضي، لتصل 563.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 419.2 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات النشاط لتصل 31.3 مليار جنيه في 2023، مقابل 20.4 مليار جنيه في 2022.
وتتبنى مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية استراتيجية طموحا تعتمد على توسعات خارجية فى أسواق عدة لعدد من شركاتها التابعة إلى جانب طرح بعض الشركات فى البورصة المصرية فى حال استقرار السوق.
وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن المجموعة تتطلع لتنفيذ خطتها لطرح شركتى ((راية للتجارة والتوزيع)) و((راية لتكنولوجيا المعلومات)) بحصص تتراوح ما بين 25 و30%، فور استقرار ظروف السوق واستعداده لاستقبال طروحات جديدة، وستقوم المجموعة المالية هيرميس بإدارة الطروحات المرتقبة.
وذكر أن خطة طرح أمان القابضة فى البورصة كما هى، ولكن ليس فى الوقت الحالى، موضحا أن الخطة تستند إلى وصولها إلى معدلات نمو محددة.
وحول الاحتياجات الدولارية للمجموعة، قال خليل إن المجموعة بالفعل لديها أسواق خارجية تجلب لها سيولة دولارية تغطى الاحتياجات السنوية من الاستيراد وخلافه، إلى جانب التوسع الدائم فى الأسواق المتواجدة فيها لجلب المزيد.
وكشف أن الشركة تتخارج من بعض القطاعات التى لا تتكامل مع باقى أنشطة المجموعة.
أوضح أن المجموعة تخارجت مؤخرا من شركتى“أسطول للنقل” فى المراحل النهائية حاليًا، فيما تخارجت من شركة بريق خلال العام الماضى رغم كونها استثمارا واعدا وجاذبا للغاية.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية تستند إلى اقتناص حصص فى شركات جديدة، لكن فى أنشطة الشركة نفسها دون إضافة المزيد بل من الممكن خفض القطاعات التى تعمل فيها المجموعة.
وتدرس حاليا عدة فرص استثمارية فى مراحل أولية فى الوقت الراهن فى قطاعات تخدم العمليات التشغيلية للشركة، دون إضافة المزيد لحين البت فى الوقت الحالى إلى جانب تقليل القطاعات التابعة والتى كانت قد سجلت نحو 12 قبل التخارج من قطاع صناعة تدوير المخلفات عبر بيع شركة ((بريق)) بجانب التخارج من قطاع النقل عبر بيع شركة ((أسطول)). “مدحت خليل”: 30 مليار جنيه مبيعات“راية القابضة” خلال 2023
وباعت راية القابضة شركتها التابعة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة، إلى شركة ((إنترو)) لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة بقيمة إجمالية قدرها 490.7 مليون جنيه، فيما باعت حصتها فى شركة أسطول المتخصصة فى النقل البرى إلى شركة ((باراديم لوجيستكس)) المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 266.5 مليون جنيه.
وأشار ((خليل)) إلى أن إستراتيجية تخفيض القطاعات التابعة للمجموعة سيقابلها خطط للتوسع فى أنشطة أخرى مثل الشمول المالى، والتصنيع، والتجارة، والتوزيع وخدمات مراكز الاتصالات.
ولفت إلى أن نشاط التجارة والتوزيع عبر شركة ((راية للتجارة والتوزيع)) التابعة، يسجل نتائج جيدة للغاية، وينمو بشكل مطرد حتى باتت الموزع الأكبر فى السوق المحلية عقب إتمام استحواذها على شركتى ((i2)) و((المتحدة))، موضحا أن الشركة تتوسع فى عدد الفروع حول أنحاء الجمهورية.
وذكر أن استراتيجية المجموعة خلال العام الجارى تركز على قطاع الانتقال الأخضر، وبدأت فيه منذ سنوات عدة عبر تصنيع الموتوسيكلات الكهربائية وصولاً إلى السيارات الكهربائية.
ويرى خليل أن القطاع يتمتع بفرص واعدة وجاذبة، وليس مشروعات استثمارية فقط، ولكن يحقق هدفا قوميا لخفض الانبعاثات الكربونية، خاصة أن التوقيت مناسب جدا لإطلاق السيارات الكهربائية خاصة فى ظل المغالاة فى أسعار السيارات.
وتستهدف المجموعة الوصول لهدف تجميع وتصنيع السيارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر شركتها التابعة ((راية أوتو)).
ومنذ أيام أبرمت الشركة عقد وكالة حصرية مع الشركة الصينية X Peng لإطلاق السيارات الكهربائية فى مصر خلال العام الجارى بطرازات مختلفة بحجم استثمارات مبدئية يصل إلى 500 مليون جنيه.
وتابع أن مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية تحتاج إلى توجه الشركات للتوسع بالأسواق الخارجية لاسيما أن الشركات التابعة للمجموعة لديها توسعات خارجية منذ فترة طويلة، ويخطط بعضها لزيادة الأسواق الخارجية والتوسع بها لتوفير سيولة دولارية. راية للتكنولوجيا تتوسع فى السعودية العام الجارى
وكشف خليل أن المجموعة تستهدف خلال العام الجارى دخول المملكة العربية السعودية من خلال شركة ((أمان))، إلى جانب التوسع فى الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها نيجيريا، وتنزانيا، بالإضافة إلى بولندا من خلال شركة راية لمراكز البيانات، وراية للتجارة والتوزيع.
وتابع أن المجموعة تولى أولوية كبرى لقطاع خدمات التعهيد فى الوقت الحالى فهى صناعة واعدة للغاية، وهناك خطة طموح للتواجد فى جميع أنحاء العالم أو تقديم الخدمات لجميع دول العالم خاصة فى ظل معدلات النمو القوية التى يحققها القطاع.
وتشمل التوسعات الخارجية أيضًا شركة راية لتكنولوجيا المعلومات التى تتبنى استراتيجية للتطوير، خاصة فى ظل الطفرات الكبرى فى القطاع ومعدلات نموه والذى يشهد تسارعا كبيرا ما دفع المجموعة لتبنى استراتيجية لدفع نمو الشركة لاقتناص حصص سوقية أكبر بهذا القطاع سواء على المستوى المحلى أو الاقليمى.
وتخطط المجموعة للتوسع بعمليات شركة تكنولوجيا المعلومات فى السوق السعودي خلال الفترة المقبلة كجزء من التوسع الجغرافى لتلك الشركة، إلى جانب خطة لتصدير منتجات شركة راية من المركبات الكهربائية إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الجارى، وفقًا لـ((خليل)).
و”راية القابضة” هى شركة متخصصة فى الاستثمارات، ويتبعها أكثر من 40 شركة فى أكثر من 11 قطاعاً مختلفاً، ومن أهم أنشطتها تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، وقطاعات الأنشطة المالية غير المصرية، والمبانى الذكية، والأغذية والمشروبات، والتجارة والتوزيع، والمدفوعات الرقمية.
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