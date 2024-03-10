تظاهرة بولاية جورجيا تطالب الرئيس بايدن بوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- تظاهر عشرات النشطاء ودعاة السلام، أمام مقر انتخابي للرئيس الاميركي جو بايدن في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لمطالبته بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة.
واعتصم المتظاهرون في طريق مرور موكب الرئيس بايدن الساعي للحصول على ترشيح حزبه الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني وضرورة تغيير السياسات الاميركية تجاه الصراع في الشرق الاوسط .
وقاطع أحد النشطاء خطاب الرئيس بايدن أمام مناصريه في أحد المقار الانتخابية لحثه على التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من المجازر الاسرائيلية.
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