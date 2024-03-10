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تظاهرة بولاية جورجيا تطالب الرئيس بايدن بوقف الحرب على غزة

3/10/2024 4:13:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- تظاهر عشرات النشطاء ودعاة السلام، أمام مقر انتخابي للرئيس الاميركي جو بايدن في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لمطالبته بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة.

واعتصم المتظاهرون في طريق مرور موكب الرئيس بايدن الساعي للحصول على ترشيح حزبه الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني وضرورة تغيير السياسات الاميركية تجاه الصراع في الشرق الاوسط .

وقاطع أحد النشطاء خطاب الرئيس بايدن أمام مناصريه في أحد المقار الانتخابية لحثه على التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من المجازر الاسرائيلية.


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