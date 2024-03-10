حاخام إسرائيل الأكبر: إذا أجبرنا على التجنيد سنغادر البلاد

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-قال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) إسحق يوسف، إنه في حال أجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعهم إلى الخارج.

ونقلت قناة "12" العبرية الخاصة عن يوسف قوله: "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش، فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد. نشتري التذاكر ونذهب"، في إشارة للمتدينين.

وأضاف: "لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك".

وتابع: "يجب أن يفهموا هذا، كل أولئك العلمانيون الذين لا يفهمون هذا الأمر".

ولدى إسرائيل حاخامان رئيسان وفقا لوكالة "الأناضول"، أحدهما يمثل طائفة السفارديم (الشرقيين) والآخر يمثل طائفة الأشكناز (الغربيين)، ويطلق عليهما الحاخامان الأكبران.

وشدد الحاخام يوسف: "عليهم أن يفهموا أنه دون التوراة، دون الكُلّية، دون المدرسة الدينية، لن يكون هناك نجاح للجيش".

وأردف: "ما نجح فيه الجيش بفضل أبناء التوراة، فالجنود ناجحون بالتوراة".

ولطالما كانت مسألة تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" الذين يتهربون من الخدمة العسكري بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس، إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد، الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.