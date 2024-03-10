لازاريني يبدي تفاؤلا حذرا باستئناف تمويل الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف /PNN / أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن "تفاؤل حذر" باستئناف الدعم المالي الدولي للوكالة.

وقال لازاريني في مقابلة مع قناة "آر تي إس" السويسرية، إنه "متفائل بحذر" بشأن قرار "عدد من المانحين" استئناف تمويل الوكالة "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، خصوصا "بعد نشر تقرير كاترين كولونا".

وكولونا هي وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقييم عمل الوكالة، لدحض ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، التي أدت إلى تعليث نحو 15 دولة مساعداتها للأونروا.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت كندا والسويد الجمعة والسبت استئناف تمويل الأونروا.

من جهتها، أعلنت إسبانيا الخميس مساعدة إضافية بقيمة 20 مليون يورو للوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعد مساعدة إضافية أولية بقيمة 3,5 ملايين يورو كشفت عنها الأسبوع الماضي.

وفي الأول من آذار/مارس، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة للأونروا بقيمة 50 مليون يورو.

في ظل الوضع الذي تمر به الوكالة الأممية، قال لازاريني "علي اليوم أن أتعامل مع وضع وجودي لوكالتنا في منطقة تمر بأزمة مزلزلة سيكون لها بالتأكيد تأثير لعقود مقبلة".

وحذّر من أن "الوكالة مهددة بالموت، ومهددة بالتفكيك"، معربا عن اعتقاده أنه بدون الأونروا، سيحرم الشباب الفلسطيني من بيئة تعليمية مستقرة، الأمر الذي "سيزرع ببساطة بذور مزيد من الكراهية في المستقبل".

كما نبّه من أنه في حال اجتاحت إسرائيل مدينة رفح حيث يحتشد نحو 1,5 مليون فلسطيني وفقا للأمم المتحدة، "فهناك احتمال أن يحاول الناس الفرار باتجاه مصر" وأن غزة "لن تعود أرضا للفلسطينيين".