في اليوم الـ156 من العدوان: شهداء وجرحى في غارات عنيفة وأحزمة نارية على مناطق متفرقة من القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي شهد، اليوم الأحد، قصفا عنيفا، جوا وبرا، وسلسلة أحزمة نارية من قبل طائرات الاحتلال الحربية في العدوان المتواصل لليوم الـ156 على التوالي.

واستشهد وجرح عدد من المواطنين في قصف الاحتلال لمنزل قرب مسجد أبو القمصان بمشروع بيت لاهيا

وأفادت مصادر محلية، بانقطاع الاتصالات عن مخيم النصيرات، بينما اندلعت النيران قرب سوق النصيرات وسط قطاع غزة جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت المناطق الشرقية لمنطقة الفخاري جنوب خان يونس قصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

كما استهدف جيش الاحتلال عددا من المنازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ووسط بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية مكثفة على المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وعلى مناطق المطاحن والزوايدة وجحر الديك شرق دير البلح وسط القطاع.

وقال مصادر محلية إن شهداء وجرحى سقطوا جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على منتظري المساعدات في دوار الكويت شمالي غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق شرق وجنوب مدينة غزة، وشرق دير البلح، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان استشهد خمسة مواطنين، مساء امس السبت، في قصف للاحتلال على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض