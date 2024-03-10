بايدن: نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر من نفعها

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن /PNN / قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية ان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال بايدين ان نتنياهو بتصرفاته الحالية يضر بإسرائيل أكثر من نفعها وشدد على ان العملية البرية التي ينوي نتنياهو تنفيذها في رفح خط أحمر.



وفي حديث له مع شبكة NBC قال بايدن: "من حق رئيس الحكومة

الدفاع عن إسرائيل، ولكن لا يمكن قتل (30000) ألف فلسطيني آخراً خلال ملاحقة حركة حماس".

وعند سؤاله إن كانت عملية برية في رفح خط أحمر بالنسبة له، أجاب بنعم.





وأضاف:" لن أتوقف مطلقاً عن الدعم العسكري لإسرائيل".





وقال إنه معني أن يزور إسرائيل مرّة أخرى، ويلقي خطاباً في الكنيست.