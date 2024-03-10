بايدن: نتنياهو يضر بإسرائيل أكثر من نفعها

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن /PNN / قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية ان الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقال بايدين ان نتنياهو بتصرفاته الحالية يضر بإسرائيل أكثر من نفعها وشدد على ان العملية البرية التي ينوي نتنياهو تنفيذها في رفح خط أحمر.
وفي حديث له مع شبكة NBC قال بايدن: "من حق رئيس الحكومة
الدفاع عن إسرائيل، ولكن لا يمكن قتل (30000) ألف فلسطيني آخراً خلال ملاحقة حركة حماس".
وعند سؤاله إن كانت عملية برية في رفح خط أحمر بالنسبة له، أجاب بنعم.
وأضاف:" لن أتوقف مطلقاً عن الدعم العسكري لإسرائيل".
وقال إنه معني أن يزور إسرائيل مرّة أخرى، ويلقي خطاباً في الكنيست.
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