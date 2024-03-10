قمة Bloomberg Power Players تختتم أعمالها في جدة وتسلّط الضوء على مستقبل قطاع الرياضة وتوجّهاته

(MENAFN
- SRMG) جدة، المملكة العربية السعودية – 9 مارس 2024: اختُتمت النسخة الأولى من قمة Bloomberg Power Players، والتي أقيمت في جدة برعاية "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" وبالتزامن مع سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. شهدت القمة حضور أكثر من 250 من الشخصيات المؤثرة والرؤساء التنفيذيين وصنّاع القرار والمبتكرين من قطاعي الرياضة والاستثمار لمناقشة آخر التوجّهات والأفكار حول مستقبل قطاع الرياضة العالمي.
وكانت القمة قد افتتحت بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ورئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية، حيث سلط الضوء على أهمية فعاليات مثل Bloomberg Power Players في إطلاق الأفكار الجديدة وتوسيع الآفاق على المستويين المحلي والعالمي على حد سواء.
وأعقبت ذلك سلسلة من الجلسات التفاعلية تضمنت حوار ملهم لمعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي، إضافةً إلى حوارات أخرى حول أهم الموضوعات الحاضرة بقوة في الوقت الراهن في عالم الرياضة، بما فيها تأثير الأسهم الخاصة في الاستثمار الرياضي وآخر المستجدات في عالم كرة القدم، لا سيما في المملكة العربية السعودية والمنطقة، إضافة إلى التنامي اللافت للفرص الجديدة في قطاع الرياضات الإلكترونية.
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وتضمن جدول أعمال القمة على التالي:
• الكلمة الافتتاحية: صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ورئيس مجلس إدارة شركة رياضة المحركات السعودية
• جلسة النقاش 1: الفورمولا 1 تحت المجهر
زاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق "ماكلارين"
سوزي وولف، المدير العام لأكاديمية الفورمولا 1
• حوار: معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر القاضي
• حوار: أماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي المشارك لنادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم
• جلسة النقاش 2: الفرص الجديدة في قطاع الرياضات الإلكترونية
كريج ليفين، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة "ESL FACEIT"
رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية
• حوار: فيكرام سولانكي، مدير الكريكت في نادي "كوجارت تيتانس" الهندي
• جلسة النقاش 3: من الشغف إلى الربحية: الرياضة والأسهم الخاصة
ديفيد أوكونور، الشريك الإداري، أركتوس بارتنرز
داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة SRJ للاستثمارات الرياضية
• جلسة النقاش 4: مستقبل كرة القدم
كارلو نهرا، المدير التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين
إيمريك هودولت، المدير المالي، مجموعة فوسون الرياضية
• حوار: إدوارد ميندي، حارس فريق النادي الأهلي السعودي والحاصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم في عام 2021.
• الكلمة الختامية: جمانة راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.
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