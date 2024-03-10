"معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب" ينطلق غدًا الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي

(MENAFN
- Strategic) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مارس 2023: تنطلق يوم غد "الثلاثاء" في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة ال 20 من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 7 أجنحة عرض دولية متميزة و682 عارض من ما يزيد عن 42 دولة حول العالم، لاستعراض أبرز اتجاهات الصناعة وأحدث التطورات التقنية والمنتجات الخشبية.
يقدم معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب على مدار 3 أيام إلى جانب المعرض الرئيسي، باقة من الفعاليات والأنشطة أبرزها المؤتمر الذي يضم جلسات نقاشية وكلمات رئيسية يشارك فيها نخبة الخبراء والمتخصصين والعاملين في القطاع، لتبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات والاتجاهات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ويقام على هامش المعرض تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأخشاب على تقديم حلول وأفكار جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات ذات الصلة بالقطاع.
ويجمع المعرض مئات العارضين من دول مختلفة حول العالم أبرزها، الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا واسبانيا والصين والهند وبولندا وروسيا والبرتغال ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى والدول الأوروبية ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا. إلى جانب موردي وتجار وموزعي مواد البناء المحليين والدوليين ومصنعي الأثاث والآلات والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمقاولين والمطورين. ما يتيح فرصة مثالية للتواصل وعقد اجتماعات ثنائية B2B واحتمالية إبرام شراكات وإيجاد عملاء وفرص استثمارية جديدة.
وتضم قائمة العارضين شركة شيفلا الشرق الأوسط، وشركة هوماج الألمانية Homag ، وشركة BIESSE، وشركة إيماك IMAC، وجرمن تك مشينري Germantech ، وشركة السواري التجارية، وسمكو SIMCO، وشركة آلات سلفادور Salvador Machines، والذين يستعرضون أمام الجمهور أحدث الآلات المبتكرة المتخصصة في مجال صناعة الأخشاب، منها مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي، وآلات الحفر والتركيب، ومناشير تقسيم الألواح، والمناشير متعددة التمزق، وأدوات الحف، والتقطيع.
كما يتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج تشمل الخشب المنشور، والخشب الهندسي، والألواح الليفية، والخشب الرقائقي، والألواح، إلى جانب استعراض الأدوات والملحقات، والآلات الخشبية، والمواد الكاشطة، والطلاءات الخشبية.
ويحظى المعرض بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات وشركات رائدة محلية وعالمية، منها French Timber ، الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP)، الرابطة الهندية لمصنعي وتجار آلات الأعمال الخشبية (IWMMTA)، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب اللينة، الاتحاد الأوروبي لمصنعي آلات تصنيع الأخشاب، جمعية المهندسين في الإمارات، جمعية المقاولين في الإمارات، جمعية AIMSAD للآلات، المعهد الكوري للغابات KOFPI، معرض بينه دونج الدولي للأثاث وآلات تصنيع الأخشابBinh Duon.
جدير بالذكر أن معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب هو واحداً من سلسة دورات "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، حيث تم تنظيم الدورة الثامنة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض ديسمبر 2023، كما سيتم تنظيم الدورة الأولى من المعرض السعودي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، والتي تقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2024، وتعد هذه المعارض من الأحداث المميزة والثابتة على أجندة المصدرين للأخشاب واللاعبين الرئيسيين في القطاع من مختلف دول العالم.
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