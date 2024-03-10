اللجنة المنظمة لقمة (AIM) للاستثمار 2024 تواصل جولاتها الترويجية

(MENAFN
- Strategic) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 مارس 2024: تواصل اللجنة المنظمة لقمة (AIM) للاستثمار جولاتها الترويجية والتي تأتي ضمن حملة ترويجية وتسويقية كبرى لفعاليات دورتها الثالثة عشرة لعام 2024. حيث اختتمت مؤخرًا جولة في دول أمريكا اللاتينية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول المنطقة.
تقام قمة (AIM) للاستثمار مايو المقبل تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو في إمارة أبوظبي.
انطلقت الجولة الترويجية من ساو باولو البرازيلية، حيث التقى داوود الشيزاوي رئيس قمة AIM للاستثمار ومؤسسة AIM العالمية، أعضاء منصة GRI Club، وعدد كبير من المستثمرين العقاريين في البرازيل لاستعراض فرص الاستثمار العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على كبرى المشاريع العقارية فيها، وتعريفهم بالحوافز والبيئة الاستثمارية في الدولة.
وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعات عمل مع كل من جواو دوريا، رئيس مجموعة ليد العالمية LIDE، وأوسمار شحفي، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وبيدرو سيروتسكي ميلزر، الشريك المؤسس لشركة Igah Ventures و شريك في Patria Investments، أكبر منصة للاستثمار البديل في أمريكا اللاتينية، ما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز فرص التجارة والاستثمار. حيث تمحورت المناقشات حول خلق شراكات استراتيجية وبحث سبل التعاون في مختلف القطاعات.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة AIM العالمية وغرفة التجارة العربية البرازيلية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وفي ليما عاصمة جمهورية البيرو، أكدت الجلسات المثمرة مع وزارة التجارة الخارجية والسياحة (MINCETUR) ، على الرؤية المشتركة لإنشاء ممر تجاري بين دول أمريكا اللاتينية وقارة آسيا عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت جولة البيرو اجتماعًا مع مجلس بيرو للصادرات والسياحة "برومبيرو" PROMPERU، الذي أعرب عن رغبته في المشاركة بقمة AIM للاستثمار 2024. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع Warmi Ventures، بصفتها الشريك الوطني لمسابقة الشركات الناشئة AIM Startup.
وفي كولومبيا، بحثت اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار إمكانية عقد شراكات استراتيجية واطلعت على فرص الاستثمار المتوفرة في قطاعات متنوعة. وقد استعرضت الاجتماعات مع منظمات مثل PROCOLOMBIA، واستثمر في بوغوتا Invest in Bogota، وجمعية كولومبيا للأسهم الخاصة (COLCAP) ، وجمعية الحكام الوطنية National Governor's Association، وغرفة تجارة بوغوتا المبادرات الإقليمية والمزايا التنافسية لدولة كولومبيا بهدف جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز نموها الاقتصادي.
وأكد داوود الشيزاوي رئيس قمة (AIM) للاستثمار ومؤسسة (AIM) العالمية، على الدور الحيوي والهام الذي تواصل القمة تأديته لتعزيز التواصل بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار، وتحفيز التعاون والعمل المشترك، لتسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري العالمي، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية. وتقدم بالشكر لسفراء دولة الإمارات في كل من البرازيل والبيرو وكولومبيا على دعمهم وتعاونهم لإنجاح الجولات الترويجية.
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