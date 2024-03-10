طيران الإمارات تختتم مشاركتها الناجحة بمعرض برلين للسياحة والسفر

(MENAFN
- Emirates) برلين، دبي، 7 مارس (آذار) 2024: اختتمت طيران الإمارات بنجاح مشاركتها في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر "آي تي بي برلين" 2024، حيث استقبل جناح الناقلة في المعرض أكثر من 6000 زائراً اطلعوا على أحدث منتجاتها وخدماتها ومبادراتها. وعقد مسؤولو الناقلة 260 اجتماعاً مع شركاء صناعة السياحة والسفر ووسائل الإعلام خلال المعرض على مدى ثلاثة أيام، كما أبرمت ثمان صفقات واتفاقيات تعاون مع مشغلي رحلات بحرية ومجالس سياحية وناقلات جوية من مختلف أنحاء أوروبا.
وعكست أعداد زوار جناح طيران الإمارات، تميّز منتجاتها وتجاربها على متن الطائرة، والاستخدام الذكي للمساحة، التي ضمت مناطق واسعة للاجتماعات والتواصل مع الشركاء والجهات المعنية.
واستفادت طيران الإمارات من عودتها إلى المعرض، من خلال استعراض أحدث منتجاتها المتميزة لأول مرة في ألمانيا، التي تضمنت مقاعد الدرجة السياحية الممتازة وجناح الدرجة الأولى الذي يعد تحولاً في تجربة الدرجة الأولى. كما اطلع الزوار الذين تدفقوا على الجناح على أشهر منتجات طيران الإمارات الأخرى مثل مرافق الشاور سبا في مقصورة الدرجة الأولى، والنسخة الأحدث من مقاعد الدرجة السياحية على طائرات A380، بالإضافة إلى الميزات المبتكرة على متن الطائرة بما في ذلك الجيل الجديد من الصالون الجوي على طائرات A380.
كما استعرضت الناقلة مبادراتها في مجال الاستدامة، وأتاحت للزوار التفاعل مع المنتجات التي توفرها على متن طائراتها، والتي تتضمن مستلزمات الراحة المصنوعة من مصادر مستدامة، بالإضافة إلى مجموعة منتجاتها الخاصة الشهيرة، التي تتضمن تشكيلة فريدة من الأمتعة والحقائب والإكسسوارات، المصنوعة من مواد معاد تدويرها من الطائرات التي خضعت لتحديث تصاميمها الداخلية.
تجديد شراكات وخلق فرص للتعاون
وقعت طيران الإمارات عدة اتفاقيات تعاون مع كل من المنظمة الوطنية اليونانية للسياحة GNTO والمكتب الوطني النمساوي للسياحة ANTO وهيئة السياحة الأيرلندية، ما يؤكد على التزامها المتواصل بدعم السياحة في الأسواق الثلاثة والمنطقة بشكل أوسع، وتعزيز جاذبية هذه الوجهات لعملاء الناقلة.
وتماشياً مع جهود طيران الإمارات المتواصلة لتوسيع شبكتها في أوروبا، وقعت الناقلة مذكرات تفاهم مع كل من الناقلة الإيطالية "آي تي إيه إيرويز"، وطيران أيسلندا وشركة "جي أو 7"، حيث ستوفر الشراكات الجديدة، التي سيتم تفعيلها في الأشهر القليلة المقبلة، للعملاء رحلات ربط أفضل ومزيداً من خيارات السفر في أوروبا. كما ستمهد هذه الاتفاقيات الطريق أمام طيران الإمارات لتتيح لعملائها الاستمتاع بالسفر خارج نطاق وجهات شبكتها الخاصة إلى مراكز الترفيه والأعمال في مختلف أنحاء أوروبا، من خلال رحلات ربط سلسة ومتكاملة وبأفضل المسارات ونقل الأمتعة بسهولة.
كما جددت طيران الإمارات شراكاتها مع كلٍ من "تي يو آي كروز" و"أيدا كروز"، حيث ستسهم الناقلة بشكل أكبر في تعزيز قطاع رحلات السياحة البحرية المتنامي في دبي، في الموسمين المقبلين. وتتميز دبي بريادتها في مجال الرحلات السياحية البحرية وتضم أحدث البنى التحتية البحرية في العالم، مع القدرة على التعامل مع آلاف الزوار في نفس الوقت.
وفي اليوم الأول للمعرض، استقبل السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، في جناح الناقلة بالمعرض، وفداً من المسؤولين الألمان ضمّ كلاً من كاي فيغنر عمدة مدينة برلين، وفرانزيسكا جيفي عضو مجلس الشيوخ للشؤون الاقتصادية والطاقة والمؤسسات العامة، وديتر جانيسيك منسق الحكومة الفيدرالية للصناعة البحرية والسياحة، الوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي، وغيرهم من كبار المسؤولين. واطلع الوفد خلال الزيارة على مقاعد الدرجة السياحية وأحدث وسائل الراحة بالإضافة إلى الصالون الجوي الشهير على متن الطائرة A380، كما استعرضت الناقلة منتجاتها المتميزة والرائدة في الصناعة خلال الجولة الرسمية وأمام الجمهور.
كما زار جناح طيران الإمارات معالي سريتا تافيسين، رئيس وزراء مملكة تايلاند، وكان في استقباله والوفد المرافق له، فولكر غرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لشمال ووسط أوروبا.
يذكر أن مشاركة طيران الإمارات في معرض "آي تي بي برلين" تعتبر أكبر حضور للناقلة في المعارض التجارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
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