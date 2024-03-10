ديليفرو تكشف عن اتجاهات الطعام في شهر رمضان: القهوة والفروزن يوغرت وسندويشات الدجاج تهيمن على القائمة

(MENAFN
- Deliveroo) مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكشف شركة ديليفرو عن أهم اتجاهات الطعام المتوقعة خلال الشهر الكريم. ومن خلال تحليل بيانات العملاء من مواسم رمضان السابقة، تسلط ديليفرو الضوء على أفضل المأكولات الشهية المتوقع أن تكون على طاولات الطعام في جميع أنحاء الكويت هذا العام.
صرحت سهام الحسيني، المدير العام لديليفرو الكويت وقطر: "لا شيء يعبر عن شهر رمضان مثل مجموعة من الأطعمة المفضلة لديك، ومشاركتها مع العائلة والأحباء. نحن متحمسون للكشف عن اتجاهات الطعام التي تحدد هذا الشهر المميز لعملائنا. بدءًا من الكلاسيكيات المريحة وحتى جرعة الكافيين التي تشتد الحاجة إليها، تقدم ديليفرو مجموعة متنوعة من الخيارات لتعزيز تجربة رمضان للجميع."
الكافيين
قد لا يكون مفاجئًا أن القهوة هي الرفيق الأمثل للصائمين خلال شهر رمضان. من غروب الشمس إلى وقت السحور تظل القهوة هي المشروب المفضل، حيث توفر دفعة مريحة من الطاقة لبدء اليوم أو إنهائه. أما بالنسبة للقهوة الأكثر طلبًا من قبل العملاء، فيبدو أن قهوة أمريكانو مثلجة بسيطة تفي بالغرض دائمًا.
الانتعاش البارد
وبعد ذلك مباشرة، يأتي الزبادي المجمد (الفروزن يوغرت) كفقرة منعشة بعد كل إفطار، حيث يستمتع العملاء بها في حصص فردية أو كجزء من عبوات الحفلات لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء. بفضل قوامه الكريمي وخيارات النكهات المتنوعة، يعد الزبادي المجمد دائمًا خيارًا شائعًا للأفراد الذين يبحثون عن خيار حلوى باردة وصحية خلال شهر رمضان.
سندويشات السحور
تبرز سندويشات الدجاج كخيار أساسي لوجبتي الإفطار والسحور، خاصة في الأيام التي يرغب فيها العملاء بتناول وجبة سريعة ولذيذة. سواء كانت تمثل وجبة بسيطة أو كانت ضمن الأطباق الجانبية، فإن سندويشات الدجاج والبرغر تصنف باستمرار من بين أفضل الخيارات لكسر الصيام أو السحور.
يمكن للعملاء طلب وجبات السحور والإفطار المفضلة لديهم من خلال ديليفرو عن طريق تنزيل التطبيق.
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