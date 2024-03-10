النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تأثر الأسواق بالطلب الصيني

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي، حيث ظلت الأسواق حذرة من ضعف مستوى الطلب الصيني، على الرغم من تمديد المنتجين في أوبك بلس إجراءات خفض الإنتاج. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض بلغ 88 سنتا، أو 1.1 بالمئة، ليصل الى 82.08 دولارا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتصل إلى 78.01 دولارا. وخلال الأسبوع، تراجع برنت 1.8 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة. وحددت الصين الأسبوع الماضي هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 بنحو 5 بالمئة. وكانت البيانات يوم الخميس قد أظهرت أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف مقارنة بالأشهر السابقة. ومن ناحية العرض، اتفق أعضاء مجموعة أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا يوم الأحد على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، ما يوفر دعما إضافيا للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج خارج المجموعة. ومع ذلك، ارتفع إنتاج النفط الخام في دول أوبك بلس بمقدار 212 ألف برميل يوميًا في فبراير مقارنة بإنتاج يناير.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ترتفع بفضل الطلب الصيني
ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث دفعت درجات الحرارة التي انخفضت عن مستوياتها الموسمية في الصين، المشترين إلى عقد صفقات جديدة، خاصة وأن الأسعار انخفضت مؤخرًا إلى ما دون مستوى بعض العقود المرتبطة بالنفط. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا إلى 8.60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو المستوى الذي سجل في شهر أبريل من عام 2021، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، لا يزال تخزين الغاز عند مستويات قياسية لهذا الوقت من العام، حيث قال محللون إن استمرار ضعف الطلب الصناعي والطقس المعتدل نسبياً يضعان السوق في وضع مريح حتى نهاية فصل الشتاء، وبالتالي يقللان من الحاجة للتخزين لفصل الصيف المقبل. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات المستمرة في البحر الأحمر إلى تجنب ناقلات الغاز عبور قناة السويس، والاتجاه نحو الطريق الأطول عبر رأس الرجاء الصالح، فيما اضطرت دول شرق البحر الأبيض المتوسط إلى دفع علاوة أعلى للشحنات الفورية بسبب وقت الرحلة الإضافي. وفي الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 6 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد، بسبب تراجع عمليات السحب من المخزون الأسبوع الماضي، في ظل درجات الحرارة المعتدلة نسبيا، وانخفاض الطلب على التدفئة.
إعداد: مؤسسة العطية.
MENAFN10032024006131013331ID1107956935
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.