تي ڤي إس موتور تعزز حضورها في المملكة العربية السعودية بخمسة منتجات جديدة

(MENAFN
- Prime Advertising LLC) ات جديدة
~ توسع تواجدها في السوق السعودي بتدشين طرازات جديدة
~ صالات عرض تي ڤي إس موتور الحصرية في المملكة العربية السعودية
الرياض، 6 مارس 2024: أعلنت شركة تي ڤي إس موتور (TVSM) - المشهورة عالميا والرائدة في تصنيع الدرجات النارية ذات الإطارين والثلاثة إطارات - عن إطلاق خمسة منتجات جديدة من أنواع الدراجات ذات الإطارين في الرياض، المملكة العربية السعودية. ستقدم شركة تي ڤي إس موتور مجموعة متنوعة من الإسكوترات scooters ، والدراجات النارية ذات الإطار السفلي من الأنابيب والألواح الهيكيلية، و الدراجات النارية المتميزة المخصصة للسباقات ، بما يتماشى مع إلتزامها بتوفير تنقل مستدام بأسعار مختلفة.
تسعى شركة تي ڤي إس موتور بتعزيز حضورها بشكل قوي في سوق المملكة العربية السعودية من خلال التعاون مع موزعها المعتمد شركة أفضلية الخليج للسيارات، قدمت أفضلية الخليج للسيارات تشكيلة راقية من الدرجات النارية التي تحمل علامة تي ڤي إس ، والتي تضم - تي ڤي إس Star HLX 150، تي ڤي إس Apache RR 310، تي ڤي إس Apache RTR 160 4V، تي ڤي إس NTORQ RE، تي ڤي إس Jupiter 110 وسيتم عرض هذه المنتجات في صالتين عرض حصريتين لشركة تي ڤي إس موتور في الرياض وجدة، مما يعزز وجود علامة تي ڤي إس التجارية في المنطقة.
وتعليقًا على تدشين هذه التشكيلة من الدرجات النارية ، أفاد راهول ناياك، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة
تي ڤي إس موتور قائلا : " يسعدنا كشف النقاب عن هذه التشكيلبة الحديثة من طرازات الدراجات النارية التي تعتبر بمثابة إضافة كبيرة إلى الدراجات النارية ذات الإطارين في المملكة العربية السعودية، والتي تعد واحدة من أسواقنا الرئيسية. إن الشراكة الإستراتيجية مع شركة أفضلية الخليج للسيارات موزعنا المعتمد بالمملكة العربية السعودية ستمكننا من تلبية احتياجات عملائنا في المنطقة .كما أن منتجاتنا المعروفة والمتميزة بالتصميم الهندسي الفريد والمتطور ستعمل بكل تأكيد على تلبية تطلعات عملائنا وإكساب العملاء تجربة من الملكية الإستثنائية. ومن خلال تدشين هذه المنتجات الجديدة، نهدف إلى أن نقدم لعملائنا تجربة خالية من المتاعب، وخدمة ما بعد البيع لا مثيل لها، وتوفير قطع غيار أصلية بأسعار معقولة.
وقال متحدث باسم شركة أفضلية الخليج للسيارات: «نحن فخورون جدًا بشراكتنا مع العلامة التجارية المرموقة تي ڤي إس موتور ، حيث أننا نشهد تدشين تشكيلة تي ڤي إس من الدراجات النارية في صالة عرضنا بالرياض. ويمثل هذا التعاون شهادة على ريادتنا في مجال التنقل. ونعتقد أن هذه المبادرة لن تؤدي إلى توسيع نطاق تواجدنا في المملكة العربية السعودية فحسب، بل ستحفز أيضًا نمونا في قطاع الدراجات النارية ذات الإطارين. يسعدنا إختيارنا من قبل شركة تي ڤي إس موتور بأن نكون الموزع المعتمد لجميع أنواع الدرجات ذات الإطارين في السوق السعودي.
تتوفر منتجات تي ڤي إس حاليًا في أكثر من 80 بلد عبر آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. تشكل الصادرات ما يقارب 30% من أعمال الشركة، مما يدل على الجودة العالية التي تقدمها الشركة والعروض المتفوقة من الناحية التكنولوجية.
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