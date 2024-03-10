"في إف إس جلوبال" تشهد زيادة بنسبة 15% في حجم الطلبات على التأشيرة في العام 2023

(MENAFN
- VFC Global) وقالت موناز بيليموريا، الرئيس الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة في إف إس جلوبال: " شهد الطلب على السفر الدولي نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث امتد موسم السفر ليتجاوز المواسم السياحية الصيفية والشتوية المعتادة. نحث المتقدمين على التخطيط لسفرهم وتقديم طلباتهم مسبقاً خاصة مع اقتراب موسم العيد والعطلات الصيفية، حيث نتوقع أن نشهد زيادة في عدد الطلبات".
تقدم في إف إس جلوبال خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 39 عميل حكومي ، وهي بحسب الترتيب الأبجدي استونيا، اسرائيل، البرتغال، التشيك، الدنمارك، السويد، الصين، الفلبين - خدمة جوازات السفر، المانيا، المجر – هنغاريا، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، اليونان، اوكرانيا، ايرلندا، ايطاليا، أستراليا، بلجيكا، بلغاريا، تركيا، جنوب أفريقيا، سنغافورة، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتيفيا، لوكسمبورغ، ليبيريا، ليتوانيا، مالطا، مركز دبي لمعالجة التأشيرات - الإمارات العربية المتحدة، نيجيريا (تسجيل رقم الهوية الوطنية)، نيوزيلندا وهولندا.
يشار إلى أن دور شركة في إف إس جلوبال في عملية طلب التأشيرة يقتصر على المهام الإدارية الأمامية فقط، والتي تشمل جمع نماذج طلب التأشيرة، والوثائق المطلوبة وفقاً لقائمة التحقق الصادرة عن السفارة/ القنصلية المعنية وتسجيل البصمة الحيوية عند الطلب. وليس لدى في إف إس جلوبال أي دور في عملية اتخاذ القرار بشأن منح التأشيرة أو رفضها.
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مواعيد عمل مراكز تقديم الطلبات المميزة للحصول على التأشيرة إلى المملكة المتحدة خلال شهر رمضان المبارك:
يمكن الآن للمتقدمين للحصول على تأشيرة المملكة المتحدة حجز المواعيد في مراكزنا لتقديم الطلبات المميزة في فنادق راديسون في أبو ظبي وعجمان ودبي، لتقديم وثائقهم وتسجيل البصمة الحيوية في فندق خمس نجوم ضمن أجواء فخمة ومريحة. يمكن للمتقدمين الذين يختارون هذه الخدمة أيضاً الاستمتاع بمجموعة من الخدمات الإضافية مثل المساعدة في مسح المستندات ضوئياً وخدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة وخدمة توصيل البريد السريع.
ستوفر في إف إس جلوبال خلال شهر رمضان المبارك، نقاط اتصال موسعة للعملاء للمتقدمين إلى المملكة المتحدة، والتي تعمل في ساعات عمل خاصة، وفقاً لما يلي:
خدمة برايم تايم ساعات العمل الموقع الإمارة
ابتداءاً من الساعة 3 ظهراً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 مساءاً راديسون ريد (D.S.O) دبي
ابتداءاً من الساعة 7 مساءاً في يوم الخميس
ابتداءاً من الساعة 9 صباحاً في يوم السبت من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 11 مساءاً في يوم الخميس راديسون داماك هيلز دبي
من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً يوم الأربعاء راديسون بلو عجمان عجمان
من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 ظهراً يوم الأربعاء مركز الرعاية للخدمات العين
من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 9 مساءاً يوم الثلاثاء 3 PM to 9 PM
(Tuesday) راديسون أبوظبي أبوظبي
دليل السفر في موسم الذروة
تقديم طلب التأشيرة في وقت مبكر
نوصى بالتقدم للحصول على تأشيرات في وقت مبكر من حجز الرحلات والفنادق. تقبل معظم الدول طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوماً (3 أشهر) قبل موعد السفر. وفقاً لقانون تأشيرة شنغن المعدل، اعتباراً من 09 فبراير 2020، يمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل موعد السفر. نحث المتقدمين على التقدم بطلب للحصول على التأشيرة في أقرب وقت ممكن خاصة مع ارتفاع الطلب ومحدودية مواعيد المواعيد المتاحة هذا العام.
تجنب الوقوع ضحية احتيال
ننصح مقدمو طلبات التأشيرة بالحذر من الجهات الاحتيالية التي تفرض رسوماً على العملاء مقابل الحصول على المواعيد أو تقديم أي خدمات أخرى باستخدام اسم شركة في إف إس جلوبال أو بشكل مستقل. لا تتقاضى شركة في إف إس جلوبال أي رسوم مقابل حجز المواعيد على الموقع الإلكتروني ، وهو الموقع الرسمي الذي يقدم طلبات الحصول على التأشيرة. ومع ذلك، تشترط بعض الحكومات الدفع المسبق لرسوم الخدمة في وقت حجز الموعد. سيتم سداد هذه الدفعة أو خصمها أثناء عملية تقديم الطلب. تهدف هذه الخطوة فقط إلى ضمان استخدام المسافرين الحقيقيين لحجز المواعيد والحفاظ على النظام في مأمن من سوء الاستخدام من قبل الجهات الاحتيالية. وللحصول على أي مساعدة، لا تتردد في التواصل مع أحد موظفينا وللإبلاغ عن أي حالة احتيال، أو زيارة
يمكن للمتقدمين بطلب تأشيرة استخدام خدمات اختيارية ذات قيمة مضافة للاستمتاع بتجربة الحصول على تأشيرة بشكل سلس مثل:
• التأشيرة على عتبة داركم: تقدم بطلب للحصول على التأشيرة وتسجيل البصمة الحيوية من أي موقع ترغب به.
• بلاتينيوم لاونج: يقدم بلاتينيوم لاونج تجربة شخصية وخاصة لتقديم التأشيرة حصرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• بريميوم لاونج: احصل على تجربة مخصصة وشاملة لتقديم التأشيرة في صالة مريحة ومميزة.
• برايم تايم: تقدم بطلب للحصول على التأشيرة خارج ساعات العمل الرسمية أو حتى في عطلات نهاية الأسبوع.
• المساعدة في تعبئة الطلب: اسمح لموظفينا الخبراء بمساعدتك في استكمال طلب التأشيرة عبر الهاتف أو في مركز طلب التأشيرة.
• خدمة البريد السريع: نقوم بتسليم جواز السفر والمستندات الخاصة بك من خلال خدمة سريعة وآمنة ومريحة.
• خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة: لمتابعة حالة طلب التأشيرة.
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